Altın fonu nedir? BES altın fonu getirisi ve altın hesabı ile arasındaki fark nedir?

Yatırım, orta ve uzun dönemde kar elde etmeyi sağlayan araçlar aracılığıyla gerçekleştirilen, yatırımcının getiri beklentisini, fırsatlardan yararlanma isteğini vb. tüm taleplerini karşılamaya yarayan bir değerdir. Altın fonu, yatırımcının altın külçesine, altına ya da altın üreten şirketlere yatırım yapmasını sağlayan bir fondur. Önemli bir yatırım aracı olan altın fonunda hisselerin fiyatı büyük oranda spot fiyatlarla ilişkilendirilir.

Altın fonu nedir?

Altın fonu, genellikle külçe altın ya da altın üreten şirketlere yatırım yapılan bir yatırım fonudur. Bireysel emeklilik altın fonu, yatırımcıya altın yatırımlarından uygun ve iyi bir gelir kazandırma amacına sahiptir. Yatırımcı külçe ya da altın üreticilerinin hisse senetlerine yatırım yaparsa, buradaki hisselerin fiyatları spot fiyatlarla ele alınır.

İdeal bir yatırım aracı olarak görülen altın fonu, toplam değerinin en az %80’i sürekli borsada işlem gören altın ya da altına dayalı araçlara yatırım yapılmasını sağlarken aynı zamanda yabancı para ve sermaye piyasasının çeşitli araçlarına da yatırım yapılmasını mümkün kılar.

Altın fonu ile altın hesabı arasındaki fark nedir?

Altın fonu ve altın hesabı arasındaki fark şöyle anlatılabilir:

Altın hesabı olan kişiler 1TL karşılığında bile altın alabilir. Herhangi bir hesap işletim ücreti yoktur; ancak %1 civarında altın altım satım farkı vardır. Altın fonunda ise yatırımcılar ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altına yatırım yapar. Altın hesabına kıyasla altın fonu kolayca nakde çevrilebilirken aynı zamanda da günlük olarak tek bir fiyat üzerinden işlem yapılır ve alım satım farkı gibi durumlar yoktur.

BES altın fonu nasıl çalışır?

BES altın fonu getirisi ve sunduğu avantajlarla yatırımcıların her zaman yanında olur. BES altın fonu, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Yatırımcının yatırdığı katkı payları, sözleşmede belirlenen oranlarda seçilen ya da tanımlanan emeklilik yatırım fonuna yatırır.

Adet bazında fon alınabilen bu sistemde, fonun birim pay değeri yükseldikçe, yatırımcının toplam birikiminin değeri de yükselmektedir. Yatırımcı isterse yılda 12 kez fonlar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bireysel emeklilik altın fonu hesaplama işlemi yapılırken, altının TL ya da yabancı para cinslerine göre gerçekleşen fiyat hareketlerine paralel bir hesaplama yapılır. Ana para korumalı altın fonunda, altının getirisinden fona katılım oranına göre faydalanılır. Bu işlemin vadesi 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Bankadan bankaya değişen bir %1 ve %3 arasında erken çıkış ücretine sahiptir. Ana para korumalı fonlara daha riskli fonlar olarak adlandırılan altın yatırım fonlarında ise vade yoktur ancak fon yönetim ücreti alınmaktadır.

