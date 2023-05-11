Altın için kritik uyarı: "FED her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor!" 11 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatı bugün yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD'de FED'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri geçtiğimiz gün açıklandı. Ülkede tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Enflasyon senelik olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altını olanlara kritik bir uyarıda bulundu. Memiş, "Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadı. Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli." diyerek Haziran ayını işaret etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 11 Mayıs 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT

Altın ve dolar yatırımcılarını ilgilendiren bir açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "FED ve ECB, piyasaların 25 bp faiz artırım beklentisini karşıladı ama beklenilen aksiyon oluşmadı." dedi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ!

TV100'deki yazısında yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını ifade eden Uzman isim, ikinci baskılanmanın da şimdiden planlandığını belirtip Merkez Bankaları'nın 1 ay daha baskılama sürecine devam edeceklerini ifade etti.

Uzman isim resesyonun kaçınılmaz olduğunu belirtip "Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre 3-4 hafta sonra dolar karşısında her şeyi destek seviyelerine çekilecek, Haziran sonuna kadar baskılama devam edecek.

Uzman isim resesyonun kaçınılmaz olduğunu belirtip "Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre 3-4 hafta sonra dolar karşısında her şeyi destek seviyelerine çekilecek, Haziran sonuna kadar baskılama devam edecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (11 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.274,95 TL'den yapan gram altın bugün 1.276,30 TL alış, 1.276.56 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.443,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.126,00 liradan alınıyor, 9.449,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.736.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.570,00 liradan alınıyor, 4.739,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.361,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Mayıs itibariyle 2.278,00 liradan alınıyor, 2.363,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Mayıs günü 9.024.72 TL alış, 9,209,59 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

