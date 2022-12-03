Altın ne kadar oldu? ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası 3 Aralık 2022Cumartesi tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum 3 Aralık 2022 Cumartesi günün yatırımcılar ve vatandaşlar merak konusu oldu. Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip Amerika Birleşik Devleri (ABD) tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Dün açıklanan tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı. Peki, 3 Aralık güncel tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Aralık Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

3 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.80,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.076,83 TL alış, 1.077,07 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.004,00 liradan alınıyor, 7.092,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.491,00 liradan alınıyor, 3.558,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.778,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Aralık itibariyle 1.751,00 liradan alınıyor, 1.778,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Aralık günü 6.988,00 TL alış, 7,065,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD tarım dışı istihdam verisi dün açıklandı.

ABD tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı.

ABD istihdam verisi sonrası rekor kıran gram altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

