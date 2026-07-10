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Altın, petrol ve Fed... İslam Memiş kritik gelişmeleri değerlendirdi

İslam Memiş, piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü belirterek gözlerin ABD enflasyon verisine çevrildiğini, yıl sonu beklentisini ise koruduğunu açıkladı.

Altın, petrol ve Fed... İslam Memiş kritik gelişmeleri değerlendirdi
Aleyna Türkmen

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Haber Global'e konuşan piyasa uzmanı İslam Memiş, haftanın genel görünümünü değerlendirirken yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Memiş, geride kalan haftanın oldukça hareketli geçtiğini belirterek, NATO Zirvesi'nin yanı sıra Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu söyledi. Değerli metallerde düşüşler yaşanırken petrol fiyatlarında yükseliş görüldüğünü ifade eden Memiş, haftanın ise sakin ve yatay bir seyirle tamamlandığını dile getirdi.

Altın, petrol ve Fed... İslam Memiş kritik gelişmeleri değerlendirdi 1

ABD ENFLASYONU VE FED KARARI KRİTİK OLACAK

Petrolün varil fiyatının hafta içinde 79 dolara kadar yükseldiğini, haftayı ise 76 dolar seviyesinde tamamladığını belirten Memiş, ons altının 4.171 dolardan 4.113 dolar seviyesine gerilediğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından gram altının 6.135 liraya kadar düştüğünü, ardından yeniden toparlandığını ifade eden Memiş, gümüşte ise 58 dolar destek seviyesinin çalıştığını ve haftanın 60 dolar seviyesinde tamamlandığını aktardı.

Önümüzdeki haftanın küresel piyasalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından yakından takip edileceğini söyledi. Memiş, "Önümüzdeki hafta küresel piyasa için Amerika'daki enflasyon verisi önemli olacak ve bu ayın 29'unda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları da bu faiz kararlarını etkileyecek." dedi.

Altın, petrol ve Fed... İslam Memiş kritik gelişmeleri değerlendirdi 2

"KİMSENİN KAZANMADIĞI BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü ve hemen her yatırım aracında manipülatif fiyatlamaların görüldüğünü belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Memiş, "Bu hafta yine manipülasyon piyasasının oluştuğunu yine ister borsa olsun ister döviz olsun altın gümüş kripto paralar ne olursa olsun yatırım piyasalarında yine kimsenin kazanmadığı bir haftayı geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belirsizliğin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini söyleyen Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisinin önemini koruduğunu belirterek 2027 hazırlıkları kapsamında dolar ve petrol karşısındaki varlıkların birikim amacıyla değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Altın, petrol ve Fed... İslam Memiş kritik gelişmeleri değerlendirdi 3

YIL SONU BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yatırımcı psikolojisinde kısa sürede kazanç elde etme isteğinin öne çıktığını ancak son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin sabrın önemini yeniden gösterdiğini ifade eden Memiş, yıl sonuna ilişkin beklentisini değiştirmediğini söyledi.

Memiş, "Ama yıl sonuna kadar tekrar o ocak ayındaki seviyeleri bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Burada bir revize yapmadım." dedi.

Altının yükselmeyeceği yönünde bir algı oluşturulduğunu savunan Memiş, büyük fonların kazanç sağladığı dönemlerde küçük yatırımcıların önceliğinin para kazanmak değil, mevcut birikimlerini korumak olması gerektiğini ifade etti.

Piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini belirten Memiş, "Bu Trump'ın iki dudağının arasındaki bir piyasayı bize işaret ediyor. O yüzden de büyük fonlar, büyük yatırımcılar da Trump'ı çok güzel bir şekilde manipülasyon piyasası için kullanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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