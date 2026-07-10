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Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 3,08 TL zam geldi. İşte güncel fiyatlar...

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!
Cansu Çamcı

Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda süren dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırırken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Motorin fiyatlarına 8 Temmuz'dan bu yana peş peşe zam geldi. İlk olarak litre fiyatı 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısından itibaren 3,08 TL artırıldı.

Motorine zam geldi, tabela yine değişti! 1

Böylece motorinin litre fiyatı sadece birkaç gün içinde toplam 5 TL'nin üzerinde yükselirken, büyükşehirlerde pompa fiyatı 70 TL seviyesini aştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG (otogaz) litre fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.90 TL
Motorin: 69.88 TL
LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.72 TL
Motorin: 69.73 TL
LPG: 30.59 TL

Motorine zam geldi, tabela yine değişti! 2

Ankara
Benzin: 63.86 TL
Motorin: 70.99 TL
LPG: 31.19 TL

Motorine zam geldi, tabela yine değişti! 3

İzmir
Benzin: 64.12 TL
Motorin: 71.26 TL
LPG: 30.99 TL

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki rafineri ürün fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG'nin pompa satış fiyatları il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.87
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.88
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
68.53
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam
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