Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda süren dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırırken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Motorin fiyatlarına 8 Temmuz'dan bu yana peş peşe zam geldi. İlk olarak litre fiyatı 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısından itibaren 3,08 TL artırıldı.

Böylece motorinin litre fiyatı sadece birkaç gün içinde toplam 5 TL'nin üzerinde yükselirken, büyükşehirlerde pompa fiyatı 70 TL seviyesini aştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG (otogaz) litre fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki rafineri ürün fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG'nin pompa satış fiyatları il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.