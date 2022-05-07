Altın, dolar, ev, araba... İslam Memiş, “Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyardı

Altın ve dolar fiyatı hafta içi oldukça hareketli günler yaşadı. Tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası Fed 22 yılın en sert kararına imza atarak faizleri 50 baz puan yükseltti. Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi.

Fed’in ardından bir diğer kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geldi. Kurum nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon yüzde 70 sınırına dayandı.

Bu gelişmelerle bu hafta euro/TL yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.493 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514 liraya çıktı. Ons altın ise 1880-1900 dolar aralığında hareket etti.

ALTIN, DOLAR, EV VE ARABA FİYATLARI

Piyasalarda hafta boyunca yaşanan bu gelişmelerden sonra yatırımcılar ne yapacaklarına karar vermek için uzman yorumlarını araştırır oldu. Konuya ilişkin değerlendirme ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş altın, döviz kurları, ev ve araba fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

DOLAR İÇİN HAZİRAN-TEMMUZ UYARISI

Altın alımı için nisan ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarında yukarı yönlü hamlenin devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle haziran ve temmuza dikkat çeken analist, yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.

Dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerini gördüğünü dile getiren İslam Memiş, doların değer artışının tüm dünyada hissedildiğini, Türkiye’de ise baskılanmadan dolayı kısmi bir hissedilme yaşandığını belirtti.

ENFLASYON YAZ AYLARIN DURGUNLAŞACAK AMA DÜŞÜŞ YOK

Fed’in yıl sonuna kadar 3 kez daha faiz artırabileceğini ve bunun toplamda 150 baz puan olacağını kaydeden finans uzmanı, Powell’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarını ‘oldukça endişeliydi’ diyerek yorumladı. Memiş, “Gelecek ile alakalı ciddi kaygıları var ve belirsizliğin ciddi anlamda arttığını düşünüyor” dedi.

Tüm dünyada enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu anımsatan İslam Memiş, “Yaz aylarında hasat zamanı olması dolayısıyla kısmi bir duraklama olabilir. Bu benim için enflasyon artık pik oldu artık düşüşe geçecek anlamı taşımayacaktır” diyerek, enflasyonun 2023 yılının ortalarına kadar daha da yükseleceği öngörüsünü tekrarladı.

GRAM VE ONS ALTIN

Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, “Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum” dedi. Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar. Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

EV VE ARABA ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Araç fiyatlarına ilişkin ise, “Ben bu fiyatlara araç almam” diyen İslam Memiş, şunları kaydetti:

“Ben arabamı satıp bunun karşılığında daire aldım. Nisan ayında otomotiv sektörü durgundu. Çünkü bu fiyatlara kimse araba satın almaz. Artık ev ve araç alacaklar önümüzdeki haftalarda nakit tarafına kayacak. Parası hazır olanlar nakit pozisyonu alacak. Para değersiz olunca mal değerli olur. Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz. Nedir bu? Bu sefer mal kıymetsiz, nakit kıymetli olacak. Dolayısıyla bütün yatırımcılar önümüzdeki üç ay boyunca elindeki hazır parayı nakite kaydıracak.

İkinci el ev ve araba fiyatları aşağı çekilecek. Eğer 1 milyonun üzerinde ev almayı düşünenler varsa çok heyecanlanmayın. Herkes nakite kayacak. Daireler rant peşinde koşanların elinde kalacak. Bu sefer fiyatları aşağı çekecekler. O köpük patlayacak. Çünkü o da nakite geçmek isteyecek. Bu tezim rant ekonomisi için geçerli. Barınma ihtiyacı için 1 milyon liraya kadar ev alınabilir. Hatta bir an önce almalısınız.”



