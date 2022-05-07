Fed, 1 Haziran’da harekete geçecek! İlk hamlesi...

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan faiz artırdığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD olmak üzere açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor. ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilerek, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

FED, 1 HAZİRAN’DA BİLANÇO KÜÇÜLTMEYE BAŞLAYACAK

Fed'in ayrıca 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolara yükseltileceği aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti. Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, perşembe günü ise Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi.

ALTIN FİYATLARI

Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi.

Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı ise düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşırken, haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1883 dolardan tamamladı.

ENFLASYONDA GEVŞEME

Gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinde uzun bir aradan sonra gevşemenin öngörüldüğünü belirten analistler, söz konusu verinin piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu kaydetti.

9 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi toptan stoklar, çarşamba hazine bütçe dengesi, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'A ÇEVRİLDİ

Avrupa borsaları da ABD borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalara ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası (BoE), hafta içinde politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BoE'nin karar metninde, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” ifadelerine yer verildi. Banka bilanço küçültmesine ilişkin ise bir karar almadı.

Avrupa genelinde artan enflasyon baskısına karşın ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerindeki şahin tonları yoğunlaşırken, gelecek hafta Lagarde'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

PARİTEDE 5 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının ise hala Avrupa için başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydederek, hafta kapanışına yakın bölgeden gelen haber akışının yoğunlaşmasının yatırımcılar arasında tedirginliği artırdığını bildirdi.

Euro/dolar paritesi düşüş eğilimini üstü üste beşinci haftaya taşıyarak haftayı önceki kapanışın hemen altında 1,0545'ten tamamladı.

Gelecek hafta salı Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, perşembe İngiltere'de Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretimi ile cuma Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ASYA'DA JAPONYA POZİTİF AYRIŞTI

Asya tarafında bu hafta tatil nedeniyle Çin ve Japonya piyasalarında haftanın büyük çoğunluğunda işlem gerçekleşmezken, piyasaların açık olduğu günlerde Japonya pozitif ayrışmayı başardı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin tutumunu sürdürmesi küresel risk algısının pay piyasalarına etkisini törpülemeye devam ederken, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Çin için başlıca risk algısı olmayı sürdürüyor.

DOLAR/YEN PARİTESİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Çin'deki durumun küresel bazda enflasyon baskısına neden olabileceği endişesi de güçlenirken, Çin'in ekonomi politikalarında beklentilere rağmen gevşeme olmaması da yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

Yükseliş eğilimini dokuzuncu haftaya taşıyan dolar/yen paritesi, haftayı yüzde 0,6 artışla son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 130,6'dan tamamladı.

9 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da BoJ tutanakları ve Çin'de dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de TÜFE ve ÜFE ile perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.



