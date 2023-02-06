ALTIN yatırımcıları DİKKAT: 100 TL'si olan bile alabilecek! 6 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Doç. Dr. Murat Turgut'un açıklamaları sonrası tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.128,47 TL'den yapan gram altın bugün 1.135,41 TL alış, 1.135.60 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,664,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.500,00 liradan alınıyor, 7.594,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.847.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.761,00 liradan alınıyor, 3.811,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.923,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Şubat itibariyle 1.881,00 liradan alınıyor, 1.905,00 liradan satılıyor.
Tam altın 6 Şubat günü 7.608,00 TL alış, 7,682,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Turgut, Merkez Bankası tarafından yapılan altın ithalatını işaret ederek fiziki altın talebi yerine Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikasının talep edilmesi halinde ithalatın da azaltılmış olacağını söyledi.
"Ülke olarak hep beraber kazanacağız" diyen Turgut, altın sertifikasına yatırım yapılmasının daha faydalı olacağını vurguladı. Turgut, bu durumun altına yatırım yapmaktan farkı olmadığını vurguladı.
Yatırımcıların bu alternatifi değerlendirmesi gerektiği yorumunda bulunan Turgut, cebinde 100 TL olan bir kişinin bile Borsa İstanbul'dan altın sertifikası alabileceğine dikkat çekti."