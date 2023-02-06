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ALTIN yatırımcıları DİKKAT: 100 TL'si olan bile alabilecek! 6 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

06.02.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Doç. Dr. Murat Turgut'un açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doç. Dr. Murat Turgut, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan altın ithalatını anımsatıp uyarıda bulundu. Birçok kişi internette güncel fiyatları araştırıyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT: 100 TL'si olan bile alabilecek! 6 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Doç. Dr. Murat Turgut'un açıklamaları sonrası tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.128,47 TL'den yapan gram altın bugün 1.135,41 TL alış, 1.135.60 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,664,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.500,00 liradan alınıyor, 7.594,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.847.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.761,00 liradan alınıyor, 3.811,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.923,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Şubat itibariyle 1.881,00 liradan alınıyor, 1.905,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Şubat günü 7.608,00 TL alış, 7,682,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN SERTİFİKASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ALTINDAN HİÇBİR FARKI YOK"

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Turgut, Merkez Bankası tarafından yapılan altın ithalatını işaret ederek fiziki altın talebi yerine Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikasının talep edilmesi halinde ithalatın da azaltılmış olacağını söyledi.

"Ülke olarak hep beraber kazanacağız" diyen Turgut, altın sertifikasına yatırım yapılmasının daha faydalı olacağını vurguladı. Turgut, bu durumun altına yatırım yapmaktan farkı olmadığını vurguladı.

"100 TL'Sİ OLAN DA ALABİLECEK"

Yatırımcıların bu alternatifi değerlendirmesi gerektiği yorumunda bulunan Turgut, cebinde 100 TL olan bir kişinin bile Borsa İstanbul'dan altın sertifikası alabileceğine dikkat çekti."

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