ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Bunu yapan zarar eder: İşte 7 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak edildi. Altın fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil ibreyi gösteriyor. Yatırımcılar güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 7 Mart 2023 Salı günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 7 Mart 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.121,79 TL'den yapan gram altın bugün 1.122,26 TL alış, 1.122.42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,486,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.425,00 liradan alınıyor, 7.494,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.757.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.724,00 liradan alınıyor, 3.762,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.879,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Mart itibariyle 1.862,00 liradan alınıyor, 1.881,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Mart günü 7.431,00 TL alış, 7,532,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK UYARI

Dolar yatırımcılarına uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına ilişkin tahminde bulundu.

ALTIN İÇİN TARİH VERDİ

Altın fiyatlarının ılımlı yükseliş hareketlerine devam ettiğini vurgulayan uzman isim, dolar için 18,84-18,89 rakamlarının ekranlarda geçerli olduğunu aktararak serbest piyasada rakamların 19,10-19,30 seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Dolar yerine euronun daha çok değerleneceğini ifade eden İslam Memiş şu uyarıyı yaptı:

"Bugünlerde 1,05 bandında geçen EUR/USD paritesinin oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Diğer atağında 1,05’den 1,11’e yükseldiğini, bu seviyeden gerilediğini anımsatmak isterim"

GRAM ALTIN 1550 TL'Yİ GÖRECEK

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlere dikkat çeken uzman isim, gram altının 1550 TL'yi göreceğini ifade etti.

