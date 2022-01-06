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Altın yatırımcısı için kritik gün!! Yatırımcılar cuma günü açıklanacak verilere odaklandı

06.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini işaret etmesiyle birlikte geriledi. Ons altındaki düşüşle birlikte gram altın 794 seviyesine indi. Altın yatırımcısının gözü cuma günü açıklanacak olan ABD işsizlik ve Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Altın yatırımcısı için kritik gün!! Yatırımcılar cuma günü açıklanacak verilere odaklandı

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceği sinyaliyle geriledi. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 794 TL'yi gördü Öte yandan altın yatırımcısının gözü cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Gram altın fiyatı, 794 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinden işlem gördü.

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GRAM ALTIN FİYATI

Hafta başında gerileyen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle 794 TL civarında bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, fiyatlamalarda yaşanan düzeltme sonrasında 1.814 dolar civarında seyrediyordu. Ons altın, Fed tutanaklarının yayımlanması ve şahin politikaların süreceğine yönelik beklentilerle perşembe günü1.806 dolara geriledi.

ALTIN FİYATLARI 2022'DE NE OLACAK

Altının 2022’de nasıl performans göstereceğine dair görüş ayrılıkları ise sürüyor. Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.


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