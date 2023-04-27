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Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı: Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: ‘Yaz boyunca devam edecek…’

27.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 27 Nisan 2023 Perşembe günü yükselişe geçti. Ons altın yeniden 2.000 doları aşarken, gram altın fiyatı için de destek oluşturdu. ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için kuyumculardan yeni tahmin yapıldı. ‘Kazandım’ demek için gereken sürenin en az 5 ay olduğunu belirten kuyumcular, altın fiyatlarının 1.650 liraya ulaşabileceğinin altını çizdi. İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı: Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: ‘Yaz boyunca devam edecek…’

ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine de taşıdı. Ons altın şu sıralarda 2.008 dolar seviyelerinde bulunuyor. ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesi altın fiyatına destek veriyor. Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın ve dolar/TL kurundaki yükselişin desteği ile gram altın fiyatı da bugün yükselişte. Altının gramı bu sabah 1.248 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.041 TL, Cumhuriyet altını 9.199 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.319 lira seviyelerinde bulunuyor.

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“5 AYLIK SÜRE GEREKLİ”

Yaz aylarına doğru düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatlarının ne olacağına ilişkin vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken, kuyumculardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kuyumcu esnafı Cengiz Çiftçi, altının hiçbir zaman kaybettirmediğini, ancak 'kazanmaya başladım' diyebilmek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini söyledi.

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“4-5 AYA 1.650 LİRAYI GÖRÜR”

Düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor. Dünyaevine girecek olanların ise düğün yapmak için sıklıkla tercih ettiği yaz mevsimin yaklaşmasıyla da altın fiyatlarında bir yükseliş bekleniyor. Fiyatlardaki artışın yaz boyunca devam edeceğini aktaran Çiftçi, “Düğünlerin sık yapıldığı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 22 ayar gram altın 1.650 lirayı görür diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Birçok kişinin yatırım yapma konusunda tercihleri arasında yer alan altınla ilgili tavsiyelerde bulunan Çiftçi, “Günümüzde en güzel yatırım aracı altındır. Altın hiçbir zaman kaybettirmez, her zaman kazandırır. Ama kazanmak için en az 5 aylık bir zaman gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor” dedi.


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Altın

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