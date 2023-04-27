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İlçeden ilçeye değişiyor! Çeyrek altında 27 TL detayı 'Çok tuhaf şeyler oluyor' 3 farklı fiyat için... Altın fiyatları herkesi şaşırttı

27.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasındaki hareketlilik gündemde. Altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkatleri çekerken uzmanlar '3 farklı fiyat' detayına vurgu yapıyor. İslam Memiş, buna dair 'Ekran fiyatı, banka fiyatı ve kapalı çarşı piyasası' değerlendirmesini yaparken dakikalar içinde değişen fiyatların sadece şehirden şehre değil, ilçeden ilçeye göre bile farklılık gösterdiği aktarılıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altındaki işçilik maliyetlerinin de önemli bir neden olduğuna işaret ediliyor.

İlçeden ilçeye değişiyor! Çeyrek altında 27 TL detayı 'Çok tuhaf şeyler oluyor' 3 farklı fiyat için... Altın fiyatları herkesi şaşırttı

Altın piyasası son günlerde çok hareketli. Altın fiyatlarındaki hareketlilik o kadar arttı ki ilçe ilçe bile altın fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Vatandaşlar ise altında makasın neden bu kadar açıldığını merak ediyor. Altın konusunda piyasada 3 farklı altın fiyatı olduğu belirtiliyor. İşte uzmanların konuyla ilgili değerlendirmeleri ve altınla alakalı son durum...

"ÇOK TUHAF ŞEYLER OLUYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Çok tuhaf şeyler oluyor. Normal değil piyasa ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." dedi.

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DAKİKALAR İÇİNDE BİLE DEĞİŞİYOR

Altın fiyatlarının saatler içinde hatta dakikalar içinde bile değiştiği belirtilirken kuyumcudan kuyumcuya bile fark ettiği söylendi. Tüketicinin de kafasını karıştıran bu durumla ilgili bir vatandaş "Günü gününü tutmuyor" yorumunu yaparken, bir kuyumcu esnafı ise "'Siz mi böyle yapıyorsunuz? Siz mi yükseltiyorsunuz?' diye insanlarla tartışma yaşıyoruz" dedi.

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PİYASADA 3 FARKLI FİYAT OLUŞTU

Çünkü piyasada 3 farklı fiyat oluştu. İslam Memiş de bunların; ekran fiyatı, banka fiyatı ve kapalı çarşı piyasası olduğunu söyledi. Bu fiyat karışıklığının nedenlerinden birinin işçilik maliyetleri olduğu belirtildi. Çeyrek altında 27 TL, cumhuriyet altında ise 61 TL işçilik maliyeti olduğu ifade edilip bu işçilik maliyetlerini fiyatlara ekleyenlerin farklı fiyatlandırmalara neden olduğu aktarıldı. İslam Memiş ise "Bu işçiliğin koyulması da bana göre iyi niyetli değil. Piyasalar biraz başı boş kaldı gibi" değerlendirmesinde bulundu.

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FİYATLAR İLÇEDEN İLÇEYE GÖRE DE FARK EDEBİLİYOR

Bir vatandaş da "Sürekli artıyor, düşer diye bekliyoruz ama biz beklerken o yükseliyor" dedi. Altın fiyatları sadece şehirlerde değil ilçeler arasındaki kuyumcularda bile fark ediyor. Kuyumcu Fatih Sultan Çil bununla ilgili "Anadolu'dan Karadeniz'e Doğu'ya kadar tüm gruplar İstanbul Darphane'den alıp o bölgelere götürürken belirli masrafları oluyor" dedi.

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Nakliyenin yanı sıra kiranın da önemli bir etken olduğu ifade edildi. İslam Memiş "Cadde esnaflığı yapan bir kişinin veya sokak arasında yapan bir kişinin kiraları farklı oluyor" şeklinde konuştu.

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ALTIN PİYASASI NEDEN BU KADAR HAREKETLİ?

Çeyrek altından cumhuriyet altına kadar sarrafiye gruplardaki makas aralığının neden bu kadar açıldığı merak ediliyor. Kuyumcu Fatih Sultan Çil buna dair "Arz-talep meselesinden talebin arzdan yüksek olmasından bu grupların hepsi karaborsa oldu diyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

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