Altından rol çalıyor! 17 milyon elektrikli araç beklentisi Türkiye’yi harekete geçirdi: Şimdiden toplamaya başladılar…

Pandemi sürecinin en çok kayıp yaşayan kıymetli metali platin fiyatları altını solladı. Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle yatırımcıların gözde metalleri arasına girdi. Bu kapsamda altın ve gümüş derken, Türkiye şimdi de platin metali toplamaya başladı.

Türkiye'nin temmuz ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1423,1 artışla 22 bin 375 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat bin 469 kg seviyesinde bulunuyordu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 92 bin 259 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 208 kg seviyesindeydi. Böylece altın ithalatı 2020 yılı Aralık ayından, gümüş ithalatı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

PLATİN İTHALATI REKOR KIRDI

Öte yandan temmuz ayında 33,98 kg platin ithalatı yapıldı. Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

Yılın ilk 7 ayında ise ithalat 74,96 kg seviyesine ulaştı. Bu rakam tüm zamanların yıllık değerinin de üzerinde oldu. Geçen yılın tamamında 71,68 kg platin ithalatı gerçekleştirilmişti.

2040'TA 17 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ OLACAK

Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2021'de 34 binlerdeyken, bu sayının 2023'te 69 bini, 2030'da 2,4 milyonu ve 2040'ta ise yaklaşık 17 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye'de elektrik araçların toplam sayıdaki payının ise 2023'te 0,3’e ulaşmasını; bu oranın 2030'da yüzde 8'e ve 2040'ta ise yüzde 38'e ulaşması öngörülüyor.

OTOMOTİV ÜRETİMİ DÜŞERSE…

Küresel hafif araç üretim tahmini 2023 yılı için 93 milyondan 91 milyona düşürüldü. Bu, düşük Rusya’da üretimin düşmesinden, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarından ve devam eden çip sıkıntısından kaynaklanıyor. Uzmanlar, üretimin 2020 yılındaki 75 milyon adet seviyesine geri dönerse, bu 91 milyonluk üretime kıyasla 1,6 milyon ons paladyum, 570 bin ons platin ve 180 bin ons rodyum talep kaybına neden olacak ve paladyum ile rodyum pazarlarının büyük bir fazla vermeye iteceğini söylüyor.



