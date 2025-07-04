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Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat 'Kapatılabilir'

Nakit paraya ihtiyacı olan bazı vatandaşlar kredi kartı ile altın alarak altını nakite çeviriyordu. Durumun fark edilmesi sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu harekete geçti. Buna göre, nakit ihtiyacını bu şekilde karşılayan vatandaşlar, para veya hapis cezası ile karşı karşıya.

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat 'Kapatılabilir'
Ezgi Sivritepe

Kredi kartı ile altın alanlar dikkat! Nakit ihtiyacını kredi kartı ile altın alarak parasını nakite dönüştürenler radara girdi. Kredi kartı limitini kuyumcudan altın alarak tüketen vatandaşlar, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 1

Sözcü'nün haberine göre, birkaç saat içinde halledilen işlem bankaların durumu fark etmesi ile adeta alarm verdi. Böylece, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK, bankalar ve savcılık harekete geçti. Hukukçular, bu işlemlerin yalnızca borç riskini değil, cezai sorumluluğu da doğurabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü bu işlemler şu suçlamalara neden olabilir:

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 2

  • Tüketim amacı dışına çıkmak
  • Kredi kartının kötüye kullanılması
  • Bankacılık sistemini yanıltmak
  • Vergi kaçırmaya zemin hazırlamak

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 3

BANKALAR SAVCILIKTA!

Bankaların, bu işlemleri yapan kişiler hakkında savcılıklara resmi suç duyuruları yapmaya başladığı öğrenildi. Özellikle borcunu ödemeyip yasal takibe düşen kullanıcılar hakkında 'kasten dolandırıcılık' iddiası gündeme gelebilir. Hapis cezası riski bulunan bu suçlamalar, adli sicil açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 4

KUYUMCULARA TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Altını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden 'nakit dönüşüm zinciri' kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 5

500 BİN TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ RADARDA!

500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat Kapatılabilir 6

BANKALARDAN UYARI MESAJI

Bankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı:
“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir”

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.279,99
4.280,47
% 0.49
08:28
Ons Altın / TL
132.960,04
133.074,62
% 0.42
08:43
Ons Altın / USD
3.338,75
3.339,12
% 0.38
08:43
Çeyrek Altın
6.847,99
6.998,56
% 0.49
08:28
Yarım Altın
13.653,18
13.997,13
% 0.49
08:28
Ziynet Altın
27.391,96
27.908,64
% 0.49
08:28
Cumhuriyet Altını
28.667,00
28.677,00
% -0.15
17:09
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Kuyumcu Altın banka
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