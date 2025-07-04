Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu, tebligatlar gelmeye başladı... O mesaja dikkat 'Kapatılabilir'

Kredi kartı ile altın alanlar dikkat! Nakit ihtiyacını kredi kartı ile altın alarak parasını nakite dönüştürenler radara girdi. Kredi kartı limitini kuyumcudan altın alarak tüketen vatandaşlar, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

Sözcü'nün haberine göre, birkaç saat içinde halledilen işlem bankaların durumu fark etmesi ile adeta alarm verdi. Böylece, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK, bankalar ve savcılık harekete geçti. Hukukçular, bu işlemlerin yalnızca borç riskini değil, cezai sorumluluğu da doğurabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü bu işlemler şu suçlamalara neden olabilir:

Tüketim amacı dışına çıkmak

Kredi kartının kötüye kullanılması

Bankacılık sistemini yanıltmak

Vergi kaçırmaya zemin hazırlamak

BANKALAR SAVCILIKTA!

Bankaların, bu işlemleri yapan kişiler hakkında savcılıklara resmi suç duyuruları yapmaya başladığı öğrenildi. Özellikle borcunu ödemeyip yasal takibe düşen kullanıcılar hakkında 'kasten dolandırıcılık' iddiası gündeme gelebilir. Hapis cezası riski bulunan bu suçlamalar, adli sicil açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir.

KUYUMCULARA TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Altını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden 'nakit dönüşüm zinciri' kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.

500 BİN TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ RADARDA!

500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.

BANKALARDAN UYARI MESAJI

Bankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı:

“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir”