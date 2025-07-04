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Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde

Kamu işçisinin zam pazarlığında görüşmeler devam ediyor. Hükümet tarafından gelen tekliflerin kabul edilmemesinin ardından 3. teklif için tekrar bir araya gelinecek. Bu hafta içerisinde işçi ile hükümet tarafının masaya oturması beklenirken görüşmeler önümüzdeki haftaya kaldı.

Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde
Ezgi Sivritepe

Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Hükümetin TÜHİS aracılığı ile sunduğu teklifi yeterli bulmayan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yeni zam teklifini bekliyor. TÜRK-İŞ'in zam teklifi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde 1

TÜHİS NE KADAR TEKLİF ETMİŞTİ?

TÜHİS ise ilk zam teklifinde, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oarak açıklamış ve 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunmuştu. İkinci zam teklifinde TÜHİS, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmişti.

Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde 2

TEKLİF HAFTAYA KALDI!

HaberTürk'ün haberine göre, bu hafta işveren ve hükümet tarafından sunulması beklenen 3. teklif haftaya kaldı. Önümüzdeki hafta işverenin, işçi tarafını 6. toplantıya davet etmesi ve son teklifini sunması öngörülüyor.
Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde 3

KAMU İŞÇİLERİ EYLEMLERİNİ SÜRDÜRECEK

Kamu işçisi zam masasına tekrar oturacak! Eylemler devam ediyor: Tarih belli oldu, gözler hükümetin 3. teklifinde 4

Zam pazarlığı sürerken gelecek hafta işçi tarafı eylemlerini sürdürecek. TÜRK-İŞ üyesi kamu işçileri iş yerlerinde eylem yapacak. 8 Temmuz Salı günü kamu işçileri iş yerinden ayrılmayacak. 10 Temmuz Perşembe günü ise kamu işçileri işe gitmeyecek. HAK-İŞ üyesi kamu işçileri ise iş yerlerinde yemek yemeyecek. İşçiler mesai sonrası işten çıkmama eylemi de yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme kamu kamu işçisi türk iş
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