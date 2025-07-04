'Altın sezonu kapandı' fırsat kaçtı derken 'Hamle yapacağımız ay...' diyerek açıkladı! 'Tehlikeli ama..'

Altın ne kadar? Altın yükselecek mi? Düğün sezonunun başlaması, altın fiyatlarının geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçmesi ile yatırımcı sarı metalde neler olacağını merak ediyor. Bu hafta altın en düşük 4 bin 167 lirayı görürken en yüksek ise 4 bin 319 lirayı buldu. Özellikle dün ABD'den gelen verilerin ardından altının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor.

ABD'DEN GELEN VERİLER NE DİYOR?

Dün ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre, 147 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi. Tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Ayrıca, işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı da açıklandı. Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısının 240 bin olması yönündeydi. 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Açıklanan verilerin ardından gözler altın yatırımcısı piyasaları yakından takip ediyor. Buna göre, şu sıralar gram altın 4 bin 282 liradan satılıyorken ons altın 3 bin 342 dolar seviyesinde.

Altın için uzmanlar 4 bin 500 beklentisini koruyorken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında altın için değerlendirmelerde bulundu. Memiş, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde geldiğini ifade ederek Fed'in faiz indirimi Eylül ayına sarkıtabileceğini aktardı.

TÜRK LİRASINA TALEP ARTIYOR MU?

Ağustos ayında türbülans beklediğini ifade eden Memiş, "Piyasaları kökünden bozacak bir trend şahsen beklemiyorum ama verinin de iyi geldiğini düşünmüyorum" dedi.

Borsanın yükselişi ile beraber kar satışı yapanların altındaki düşüşü fırsat olarak görebileceğini ifade eden Memiş, "Son iki haftadır altın ve döviz tarafında ciddi bir bozdurma yoğunluğu var. Ev veya araba alanlar son iki haftadır ciddi anlamda sessizce TL talebini artırmaya devam ediyor ve müthiş bir şekilde şu anda TL talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz" sözlerini kullandı.

"ALTIN SEZONU KAPANDI'

ABD'de açıklanan verilerin ardınadn altında geri çekilmelerin görüldüğünü ifade eden Memiş, şu sözleri kullandı:



"Tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra uluslararası piyasalarda ons altın 40 dolar geriledi. Malum geçen hafta cuma ve pazartesi günü alım işlerimizi bitirmiştik. Bizim için altın sezonu kapandı. O üçüncü dalı işlediğimiz süreci sabırla bekledik ve bekleyen arkadaşlar yarı yarıya hem geçen hafta cuma hem de pazartesi günü alımlarını yaptı ve artık Kasım ayına kadar elindeki varlıkları tutmaya devam edip birikimlerine sahip çıkacaklar"

AĞUSTOS TEHLİKELİ AMA...

Alım fırsatını kaçıranlar için ise 3 bin 280 dolar seviyesinin gelmesi gerektiğini belirten Memiş, "Eğer gelmezse de her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirsinler ve Kasım ayına odaklansınlar. Kasım ayı bizim için hamle yapacağımız bir ay. Ağustos ayı tehlikeli ama Kasım ayı bir hamle yapacağımız bir dönem" cümlelerini kurdu.



"GÜMÜŞ POZİTİF AYRIŞTI"

Gümüş tarafında pozitif beklentinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, hedefin 40 dolar olduğunu ve elinde gümüş bulunduranların bozdurmaması gerektiğini aktardı. Memiş, "Altına kıyassa gümüş pozitif ayrıştı. Aşağı yönlü sarkmalar yaşanırsa bunu alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz"



Kasım ayını işaret eden Memiş, "Malımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kasım ayına kadar pozisyon taşımaya devam edeceğiz. Ara ara agresif dalgalanmalar yaşanırsa ve sürpriz kararlar gelirse ayrıca değerlendiririz"