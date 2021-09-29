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Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

29.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 50 lira, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELDİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 850 bin 671,85 lira, işlem miktarı ise 630,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 185 bin 198,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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