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Otomobil devi Honda Gebze'deki fabrikasını kapattı! Banttaki son araç da böyle indi

29.09.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar'daki fabrikasında 24 yıl sonra üretime son verdi. 2019 yılında yaptığı bir duyuruyla Gebze’de Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı. Türkiye, Honda'nın araçlarını ithal etmeye başlayacak. İşçiler fabrikanın kapanış anını, banttaki son aracın inişini kaydederek sosyal medyadan duyurdu.

Binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada son Honda Civic Sedan modeli dün banttan indirildi. Otomobil devi Honda, 24 yıllık Türkiye macerasını sonlandırdı. Kısa bir süre önce HABAŞ'a (Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası) devredilen fabrikada, son banttaki araç da indirildi. Türkiye bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle duyurdu.

Stokçuluk iddialarıyla da gündeme gelen Honda’nın Civic modeli bundan sonra ithal edilecek.

FABRİKA RESMEN KAPANDI

1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

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SON ARAÇ DA BANTTAN İNDİ

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze'de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle paylaştı.

YENİ MODEL EKİM AYINDA PİYASADA

Stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda'nın, bundan sonra Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

HABAŞ FABRİKAYI NASIL KULLANACAK?

Açıklamaya göre Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Honda Gebze
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