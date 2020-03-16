Altının ons fiyatı 1500 doların altına indi

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altına indi.

Altın 9 Mart'ta 1.700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kırmıştı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu.

Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

Saat 14:06 itibarıyla gram altın 301.7 lira, çeyrek altın ise 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 4'e yakın düşüşle 1470 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul, 89 bin puanın altında

Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 7'nin üzerine taşıdı. Endeks, 89 bin puanın altına gerilerken gün içi en düşük seviye 88 bin 902 puan oldu. Borsa İstanbul bugün gördüğü 88 bin puan seviyeleriyle son 10 ayın en düşük seviyelerini gördü.