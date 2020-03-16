Altının ons fiyatı 1500 doların altına indi

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altına indi.
Altın 9 Mart'ta 1.700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kırmıştı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu.
Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.
Saat 14:06 itibarıyla gram altın 301.7 lira, çeyrek altın ise 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 4'e yakın düşüşle 1470 dolar seviyesinde bulunuyor.
Borsa İstanbul, 89 bin puanın altında
Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 7'nin üzerine taşıdı. Endeks, 89 bin puanın altına gerilerken gün içi en düşük seviye 88 bin 902 puan oldu. Borsa İstanbul bugün gördüğü 88 bin puan seviyeleriyle son 10 ayın en düşük seviyelerini gördü.
Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 6,39'a kadar çıktı. Euro/TL'nin ise 7,13 seviyelerinde...
Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 32 doların altında. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.
Yurt içinde piyasalar küresel koronavirüs gelişmelerine ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin haberleri takip edecek.
Merkez bankalarından swap hamleleri
Koronavirüs salgınının global ekonomik etkileri ile mücadele için Fed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, BOJ, ECB ve İsviçre MB ortak eyleme geçtiler ve mevcut dolar swap düzenlemeleri yoluyla dünya genelinde dolar likiditesini güçlendirmek için harekete geçtiler.
Bu global merkez bankaları swap hattı kredilerinde faizleri düşürdüler ve bu tür kredilerin süresini uzattılar.
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