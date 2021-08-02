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Altının rekor kıracağını tahmin eden ünlü fon yöneticisi yeni altın fiyatı tahmininde bulundu

02.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında geçen yılki rekor yükselişi tahmin ederek adından söz ettiren fon yöneticisi, yeni zirveler görülebileceğini belirtti. Fon yöneticisi, altının ons fiyatının gelecek 3 - 5 yıl içerisinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öngördü.

Altın yatırımcıları gözlerini bu haftanın son günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Öte yandan altın fiyatları geçen haftaki düşüş sonrasında 1.810 dolar civarında seyrediyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 490 TL'ye doğru çekildi. Quadriga Igneo fonunu yöneten Diego Parrilla, Merkez Bankalarının teşviklerin azaltmasıyla altının yeni zirve seviyelere yükselebileceğine dair öngörüde bulundu.

REKORU 2016 YILINDA TAHMİN ETMİŞTİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, 2016 yılında altının 5 yıl içinde rekor kıracağını doğru tahmin eden Parrilla altında yükseliş için temel faktörlerin güçlendiğini söyledi.

Uzman, ultra gevşek para ve mali politikaların uzun vadeli tahribatı hakkında henüz ciddi bir farkındalık olmadığını, düşük faiz oranlarının varlık balonu yarattığını ve bu durumun Merkez bankalarının normalleşmesini zorlaştıracağını bildirdi.

ÇARPICI ONS ALTIN TAHMİNİ

Fon yöneticisi, altının ons fiyatının gelecek 3 - 5 yıl içerisinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öngördü.

Ağustos 2020’de 2,075.47 dolarla rekor kıran altın, pandeminin küresel ekonomiye verdiği hasar nedeniyle son haftalarda 1,800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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