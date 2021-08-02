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Akreplerden elde ediyor! Gramı 8 bin 500 dolar

02.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da yaşayan Ferhat Alaca kanser hastası yakınının tedavi sürecinde ismini ilk kez duyduğu akrep zehrini, hasta yakınını kaybettikten sonra kendi üretmeye başladı. Akrep beslemeye başlayan ve aldığı izinle akrep zehri üretim tesisi kuran Ferhat Alaca, şimdi ise akreplerinin sayısını 30 bine ulaştırmaya çalışıyor. Alaca, çoğaltacağı akreplerin zehrini ise gramı 8 bin 500 dolardan yurt dışına satmayı planlıyor.

Akreplerden elde ediyor! Gramı 8 bin 500 dolar

Malatya’da 34 yaşındaki Ferhat Alaca, 2015 yılında kanser hastası bir yakını için gereken akrep zehrinin bulunması ve hasta yakının ölmesinin ardından akreplere merak duymaya başladı. Akrep beslemeye başlayan ve zehrin iyi bir kazanç kapısı olduğunu fark eden Alaca, gerekli izinleri alarak Yeşilyurt ilçesinde akrep zehri üretim tesisi kurdu. Doğadan topladığı 150 kara ve 150 sarı akreple akrep zehri üretim tesisi kuran Alaca, tesisinde 1 biyolog ve 2’de bakıcıya iş verdi. Bakarken bile birçok insanın içini ürküten akreplerin sayısı 6 yıl içerisinde 5 bini buldu. Alaca, kurduğu üretim tesisini vatandaşların garipsediğini ve 30 bin hedefine ulaştığı zaman gram fiyatı 8 bin 500 dolar olan akrep zehrini yurt dışına satmayı planladığını söyledi.

"AKREP DE Mİ BESLENİR DİYEN ÇOK OLUYOR"

Tesisin sahibi Ferhat Alaca, müteahhitlik yaptığını ve merak üzerine başladığı akrep zehri üretim işini çevresindekilerin garipsediğini belirterek, “Normalde inşaat işiyle ilgileniyorum müteahhitlik yapıyorum. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 6 senedir akrep besliyorum. Akrep beslemeye bir tesadüf bir merak üzerine başladık. Bir hastaya akrep zehri lazım oldu o şekilde onun üzerine başladık. Niye böyle bir iş olmasın ki Türkiye’de Malatya’da. O zaman akrep zehri bulunmadığı için alınmadı. Akrep zehri bulunmadı kısa zaman sonra hasta öldü. Çok bilinmedik bir iş olduğu için. Ondan sonra merak ettik. Önce hobi amacıyla başladık. Ondan sonra profesyonel bir şekilde izinlerini aldık. Şu an 5 bin akrebimiz var. Şu an burada çalışan biyoloğumuz, veterinerimiz, iki tanede çalışan bakıcımız var. Şu an için kazanç yok. Sadece üretiyoruz hayvanı. Belli bir sayı düşünüyoruz satmak için. Bir de pandemiden dolayı görüşme yaptığımız ama ulaşamadığımız kişiler var özelikle yurtdışında. Hedefimiz şuan 30 bin ama 1 milyon tanelik tesis kurulmuş şuan. Akrep de mi beslenir diyen çok oluyor. Çok garipsiyen var” dedi.

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GRAMI 8 BİN 500 DOLAR, 30 BİN ADETTEN SONRA SATACAK

Akreplerin dönem dönem kendilerini ısırdığını ve 30 bin adet sayısına ulaştıktan sonra gram fiyatı 8 bin 500 dolar akrep zehrini satmayı hedeflediklerini belirten Alaca, “Dönem dönem ısırıyor. Yani dikkatli olduğumuz için bunun ilk ısırığı çok da zehirli değil. El uyuşması yada ısırdığı yerlerde uyuşmalar oluyor ama bunun ikinci ısırması aslında çok daha güçlü.

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Ona izin vermiyoruz. Türkiye’de iki üç yerde akrep zehri üretim tesisi var diye biliyorum. Bu zehirleri aslında dünyada Fransa takip ediyor. Andırektanus Akrebi türünün zehir fiyatı gramı 8 bin 200 dolar, Leirus Akrebi fiyatı da 8 bin 500 dolar. 30 bin adetten sonra zehir satışına başlamayı hedefliyoruz” dedi.

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"AKREPLERE ŞU AN BEN BAKIYORUM VE AKREP BAKICISIYIM"

Akrep zehri üretim tesisinde bakıcı olarak çalışan Murat Şahin, mesleğini garipsiyenler olduğunu ve yaptığı işin tehlikeli olduğunu belirterek, “Şu anda buradaki akreplere bakıyoruz. Günlük rutin olarak yem su ve hastalık olarak onları takip ediyoruz. Akreplere şu an ben bakıyorum ve akrep bakıcısıyım. Mesleği muhakkak garipsiyen oluyor ama bir şekilde alıştırıyoruz onları da. Tehlikeli ama biz eğitimini aldığımız için bir sıkıntı yaşamıyoruz, şu an alıştık” ifadelerini kullandı.

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"AYRI AYRI KAPLARDA BAZILARI KOLONİ HALİNDE BESLENİYOR"

Akrep zehri üretim tesisinin biyoloğu Eren Arslan, hayvanların ayrı ayrı kaplarda koloniler halinde beslendiğini ifade ederek “Haftalık ve günlük hayvanların rutin bakımından Murat abi sorumluydu. Bende günlük olarak hayvanların sağlıyla ilgileniyorum. Bu hayvanlar hepsi ayrı ayrı kaplarda bazıları koloni halinde besleniyorlar. Günlük bakımlar yapılıyor. Suları veriliyor. 150’şer adet akreple başlamıştık. Bu hayvanları üreterek şuan elimizde 5 bin adet hayvanımız var. Daha da fazla üretip bu zehri satarak ülkemize döviz girişi yaparak katkıda bulunmak istiyoruz. Gram fiyatımız biz belirlemediğimiz için yurtdışındaki fiyatlardan bahsediyoruz biz. Ne zaman satış olursa biz de net bir fiyat verebiliriz o zaman. Burası tesis olarak geçiyor. Zaten ruhsatlandırmalar Tarım ve Orman Bakanlığından yapıldı” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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