Amasya'nın tescilli 'gram altını'

Yaz aylarında sabah erken saatlerde toplanmaya başlanan çiçek bamyasında minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Türkiye’de bamya satışında önemli bir yere sahip olan Taşova’da çiçek bamyasının hasat işlemi tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Alpay Celep her sabah ailesiyle birlikte gün ağarmadan bamya tarlasına gelerek 3 saatlik toplama çalışmasının ardından bamyaları kuruması için evine götürüyor.

Alpay Celep, “Saat 05.30'da kalkıyoruz, bamyayı topluyoruz. 3 saat falan sürüyor toplamamız. Çünkü sabahları çok çiğ oluyor. Onun için üzerimiz böyle yaş oluyor. Bamyayı topluyoruz, götürüp eve seriyoruz onu, kuruyor. Diziyoruz elimizle. Tek tek topluyoruz böyle. Çiçekleri ertesi gün sabahtan döküyoruz. Onları döktükten sonra askılara asıyoruz kurutmak için. Bamyanın zorluğu çok. Bamyanın kilosu biz burada 140 liraya veriyoruz. Altınla eş değer. Taşova’da bunun pazarı var. Her perşembe bunu götürüp satabiliyorsun. Çeyrek gibi bozdurabiliyorsun bunu. Bu bamya Taşova’da yetişiyor. Çiçek bamyası Taşova’ya özgüdür” diye konuştu.