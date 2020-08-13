FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Amasya'nın tescilli 'gram altını'

Amasya'nın tescilli 'gram altını'

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli 'çiçek bamyası' çiçeği yöre halkı tarafından ‘gram altın’ olarak adlandırılıyor. Önceki yıllarda çeyrek altınla yarışan ve vatandaşların yüzünü güldüren çiçek bamyası bu sene altın pahalı olunca üreticin yüzünü güldürmedi.

Yaz aylarında sabah erken saatlerde toplanmaya başlanan çiçek bamyasında minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Türkiye’de bamya satışında önemli bir yere sahip olan Taşova’da çiçek bamyasının hasat işlemi tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Alpay Celep her sabah ailesiyle birlikte gün ağarmadan bamya tarlasına gelerek 3 saatlik toplama çalışmasının ardından bamyaları kuruması için evine götürüyor.

Alpay Celep, “Saat 05.30'da kalkıyoruz, bamyayı topluyoruz. 3 saat falan sürüyor toplamamız. Çünkü sabahları çok çiğ oluyor. Onun için üzerimiz böyle yaş oluyor. Bamyayı topluyoruz, götürüp eve seriyoruz onu, kuruyor. Diziyoruz elimizle. Tek tek topluyoruz böyle. Çiçekleri ertesi gün sabahtan döküyoruz. Onları döktükten sonra askılara asıyoruz kurutmak için. Bamyanın zorluğu çok. Bamyanın kilosu biz burada 140 liraya veriyoruz. Altınla eş değer. Taşova’da bunun pazarı var. Her perşembe bunu götürüp satabiliyorsun. Çeyrek gibi bozdurabiliyorsun bunu. Bu bamya Taşova’da yetişiyor. Çiçek bamyası Taşova’ya özgüdür” diye konuştu.

Bamyaları topladıktan sonra evinin önüne gelerek toplanan bamyaları tek tek dizen Celep, "Bamyayı toplayıp geldikten sonra, bamyamızı seriyoruz. 1-2 saat sonra dizmeye başlıyoruz. Dizdikten sonra, bunları güzelce gölgeye seriyoruz, üstünü örtüyoruz 2 gün sonra da ertesi günde çiçeklerini dökmeye başlıyoruz. Bamyanın zorluğu çok. Kolay bir iş değil. Parmaklarımız da deliniyor yani" şeklinde konuştu.

Bamyaların çiçek dökme işlemleri bittikten sonra bamyaları kurutmak için askıya asan Celep, “Önceden bunu, bamyanın altmış dizini ‘1 çeyrek altın’ alıyordu. Şimdi ‘yarım gram’ altın bu kadar ucuz olduğu için, gram altın alıyor yani altmış dizine. Ama şimdi bamya para etmiyor yani. 140 lira 130 lira. Emeği çok. Toplayacaksın tek tek, dizeceksin tek tek, tek tek dökeceksin, buralara asıyorsun cereklere, 10-15 günde kuruyor bunlar. Ondan sonra topluyorsun” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Kaderleri bu toplantıda belli olacak...Kaderleri bu toplantıda belli olacak...
Ağustos ayı uygun fiyatlı LPG'li sıfır otomobillerin listesi!Ağustos ayı uygun fiyatlı LPG'li sıfır otomobillerin listesi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu?

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşçiler için kritik tarih! Kaderleri bu toplantıda belli olacak...

Kaderleri bu toplantıda belli olacak...

KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi

Tüketici uyuşmazlıklarına arabulucuyla 28 günde bedava çözüm

Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (13 Ağustos 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları ani yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.