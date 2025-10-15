FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Anayasa Mahkemesi'nden dolar, altın ve hisse senedi hamlesi! İptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nden dolar, altın ve hisse senetleri hakkında dikkat çeken bir hamle geldi. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna ilişkin olarak Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edildi ve bazı maddeler iptal oldu.

Anayasa Mahkemesi'nden dolar, altın ve hisse senedi hamlesi! İptal edildi
Doğukan Akbayır

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'da önemli değişiklikler yapıldı. Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin yaptığı başvuruyla birlikte "Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk Parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına Cumhurbaşkanı salahiyetlidir." maddesi iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi nden dolar, altın ve hisse senedi hamlesi! İptal edildi 1

İPTALİN SEBEPLERİ AÇIKLANDI

Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin yaptığı iptal başvurusuna onay veren Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğinin belirtildiğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanına tanınan düzenleme yetkisinin Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenebileceği belirtilen bir konuya ilişkin olduğunu ifade etti. Bu nedenle kural kapsamındaki karar alma yetkisi konusunda kanuni çerçeve oluşturma yükümlülüğünün daha katı olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, kanun kapsamındaki yetkinin nasıl kullanılacağına, hangi şartlar altında ve hangi ilkeler doğrultusunda uygulanacağına dair kanunda yeterli çerçevenin çizilmediğini açıkladı. Mahkeme, kanunun yalnızca Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla kararlar alınabileceğini belirttiğini ancak bu yetkinin sınırlarını belirleyen somut ilkeleri ortaya koymadığını duyurdu.

Bu nedenle, döviz, banknot, hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılmış ya da bunları içeren her türlü eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle ödeme sağlamak için kullanılan her türlü araç ve belgenin ülke dışına çıkarılması veya ülkeye getirilmesinin düzenlenmesi, sınırlandırılması ve Türk parasının değerinin korunması hususlarıyla ilgili temel ilke ve esaslar kanunda belirlenmeksizin Cumhurbaşkanına doğrudan düzenleme yapma yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle bağdaşan bir yönü bulunmadığı için, Anayasa'nın 7'inci maddesine aykırı olduğundan iptaline karar verildi.
(Anayasa'nın 7'nci maddesi: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.")

Anayasa Mahkemesi nden dolar, altın ve hisse senedi hamlesi! İptal edildi 2

GEREKÇE BELLİ OLDU

Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine göre karar aldı ve kambiyo sisteminin anlık uzmanlık gerektiren tedbirler alınması gerektirdiğini öne sürdü.

MADDELER İPTAL EDİLDİ, 9 AY SÜRE VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi açıkladığı hükümde, 6258 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun itiraz konusu birinci maddesinin iptaline, iptal kararıyla birlikte, Kanunun ilgili ikinci ve ek beşinci maddelerinin de uygulama imkanı kalmadığı için iptal edilmesine, ortaya çıkacak olan hukuksal boşluk nedeniyle iptal edilen hükümlerin Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

9 aylık süreç içinde kanunla ilgili değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Kaynak: NTV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
Emekli promosyon tutarları güncellendi!Emekli promosyon tutarları güncellendi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.647,84
5.648,57
% 1.43
10:14
Ons Altın / TL
175.649,62
175.717,57
% 1.43
10:29
Ons Altın / USD
4.198,83
4.199,34
% 1.38
10:29
Çeyrek Altın
9.036,55
9.235,41
% 1.43
10:14
Yarım Altın
18.016,61
18.470,81
% 1.43
10:14
Ziynet Altın
36.146,18
36.828,66
% 1.43
10:14
Cumhuriyet Altını
37.743,00
38.313,00
% 0.54
16:32
Anahtar Kelimeler:
Danıştay Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.