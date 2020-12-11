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Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelmiş 12 farklı sektörden 11 bin 385 kişiye, 500 TL nakdi yardım desteği verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği

Farklı sektörlerde yıllardır Ankara’ya hizmet eden ancak pandemi döneminde büyük sorunlar yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesine başvuran ve form dolduran 11 bin 385 kişi, kimlik numarasını ve ismini ibraz ederek banka üzerinden 500 TL nakdi yardımı alabilecek.

Nakdi destek yardımından faydalanabilecek meslek grupları ve sayıları 671 anaokulu ve kreş çalışanı, 552 çay/kır bahçesi çalışanı, 5 bin 643 garson ve komi, 6 bakımevi çalışanı, 74 halı saha çalışanı, 388 oyun salonu çalışanı, 380 kantin çalışanı, bin 173 kıraathane ve nargile salonu çalışanı, bin 225 servis şoförü, 301 sinema salonu çalışanı, 39 tiyatro sanatçısı ve 903 müzisyen.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun Mansur Yavaş gerçekten çok iyi çalışıyorsunuz.
helal olsun başkanımıza inş cumhurbaşkanı adayımızda o
mansur yavaş ile imamoğlu hiç bir hizmet vermeseler bile soygunları durdurmuş olmaları yeterli...tarikatların,vakıfların arpasını kessinler yeter...
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