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Ankara'da koronavirüs salgını sürecinde portakal satışı rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancı Hali verilerine göre, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart'tan 30 Nisan'a kadar portakal satışında, 14 bin 102 tonla rekor kırıldı.

Ankara'da koronavirüs salgını sürecinde portakal satışı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını, halkın tüketim alışkanlarını da değiştirdi. Başkentin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancı Hali verilerine göre, salgının başladığı 11 Mart'tan 30 Nisan'a kadar en çok portakal tüketildi.

SATIŞ REKORU KIRILDI

Portakalda, 23 Mart'ta, 459 ton ile 1 gündeki satış rekoru kırıldığı kaydedildi. Toptancı hali verilerine göre, bu tarihlerde tüketimi artan meyveler arasında ilk 5 sırada; 14 bin 102 ton ile portakal, 7 bin 398 ton ile elma, 5 bin 123 ton ile muz, 3 bin 615 ton ile çilek, 1813 ton ile de armut yer aldı.

Sebzede ise en çok satılan 14 bin 342 ton ile domates, 9 bin 794 ton ile patates, 7 bin 206 ton ile salatalık, 6 bin 448 ton ile kuru soğan, 4 bin 760 ton ile limon oldu.

Kaynak: DHA

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