Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakika olacak! İlerleme yüzde 50'yi geçti

Ankara ile Kayseri arasındaki demir yolu ulaşımını hızlandıracak Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki demir yolu seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden hatta gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, hattın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre edileceğini bildirdi.

HATTA FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın 142 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, demir yolunun saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Yerköy-Kayseri YHT Hattı'mızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara ile Kayseri arasındaki demir yoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız." açıklamasında bulundu.

GÜZERGAHTA 5 İSTASYON YER ALACAK

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden başlayacak hat, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü istasyonlarından geçerek Kayseri'ye ulaşacak. Projenin bölgedeki demir yolu ulaşımını güçlendirmesinin yanı sıra yük taşımacılığına da katkı sunması bekleniyor.

Hattın devreye alınmasıyla yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması öngörülüyor. Projenin şehirler arası lojistik maliyetlerini azaltması ve Türkiye'nin ulusal demir yolu ağındaki kuzey-güney bağlantısını güçlendirmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN ORTA KORİDOR BAĞLANTISINA KATKI SAĞLAYACAK

Yerköy-Kayseri YHT Projesi, Orta Koridor üzerinde bulunması nedeniyle uluslararası taşımacılık açısından da önem taşıyor. Uraloğlu, hattın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında hat boyunca toplam uzunluğu 17 bin 329 metre olan 15 tünel ile toplam uzunluğu 6 bin 608 metreye ulaşan 27 köprü inşa edilecek.

Uraloğlu, yapım çalışmalarındaki ilerlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 alt geçit, 91 menfez ve bir üst geçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, alt geçit ve üst geçitlerde çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında 22 alt geçit, 29 menfez ve 14 üst geçitte betonarme imalatları sürüyor, tünel kazılarıyla köprü yapım çalışmalarına da devam ediliyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır