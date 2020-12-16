Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek ve iddialı hedefleriyle önlenemez bir büyüme ve gelişme içerisinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atılımcı geleneğimizi güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ulaştırma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Her vazifeyi şevkle ve azimle yerine getirerek, pek çok projeyi tamamlıyor, pek çok yeniliğin de başlangıcını yapıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri olan Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nu da bu inanç ve kararlılıkla tamamladık. 4 Eylül 2020 tarihinde otoyolumuzun 1. ve 3. kesimlerini hizmete açmıştık. 152 kilometre uzunluğundaki otoyolumuzun 2. kesimini de tamamladık." dedi. Karaismailoğlu, 18 yılda atılan tüm stratejik adımların, ülkenin yüksek menfaatleri ve çağın küresel eğilimleri dikkate alınarak atıldığını belirtti. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun da başarıyla tamamlanan dev projeler arasında yerini aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız 2. Kesim ile Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ile Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri de otoyol bağlantısına kavuşmuştur. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğindedir. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır." Karaismailoğlu, yolun ana kontrol merkezinden yönetileceğini, yol boyunca sürücülere güvenlik amaçlı uyarlarda bulunulacağını anlattı. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun kamu özel sektör iş birliği ile yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, Yap İşlet Devret modeli ile yeni bir finansman kaynağı oluşturulduğunu, bütçe imkanlarının arttırıldığını söyledi.