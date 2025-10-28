FİNANS

Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2016'da açılışı yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda bugüne kadar 40 milyon 215 bin 332 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar 40 milyon 215 bin 332 yolcuya hizmet verildi ve günlük ortalama yaklaşık 17 bin yolcu ağırlanmış oldu" dedi.

Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Uraloğlu, 29 Ekim 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garı'nın 9 yılı geride bıraktığını söyledi. Garın TCDD'nin yeni vizyonu ve yükselen değerine uygun olarak planlandığını ve hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2016'da açılışını gerçekleştirdiği Ankara YHT Garı'nda bugüne kadar 40 milyon 215 bin 332 yolcuya hizmet verildi ve günlük ortalama yaklaşık 17 bin yolcu ağırlanmış oldu." dedi.

Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı 1

Uraloğlu, mimarisi ve sosyal donatılarıyla başkent Ankara'ya yeni bir kimlik ve prestij kazandıran eserler arasında yerini alan Ankara YHT Garı'nın, TCDD'nin ilk defa uyguladığı yap-işlet-devret modeliyle inşa edildiğini belirtti.

Ticari alanlar, kapalı ve açık otopark, kafe-restoran, iş ofisleri, çok maksatlı salonlar, mescit, ilk yardım ve güvenlik birimleri ile otel gibi sosyal ve kültürel donatıları bulunan Ankara YHT Garı'nın, sadece yolcular için değil, Ankaralılar için de yeni bir yaşam merkezi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı 2

"Yüksek hızlı demir yolu ağı başta olmak üzere banliyö ve diğer şehir içi raylı sistemlerle entegre olan Ankara YHT Garı, kolay erişilebilir ve her yere eşit mesafede bulunması nedeniyle sosyal ve kültürel etkinlikler için de tercih edilen mekanların başında geliyor. Yeni gar binası, tarihimizde ve hatıralarımızda önemli yeri olan mevcut Ankara Garı'na dokunulmadan inşa edildi."

Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı 3

Uraloğlu, TCDD'nin yeni vizyonuna uygun olarak hız ve dinamizmini temsil edecek şekilde tasarlanan eserin, bugünün mimari anlayışını yansıttığını kaydetti.

50 BİN YOLCUYA KADAR HİZMET VEREBİLİYOR

Ankara YHT Garı'nın, Başkentray, Ankaray ve Keçiören metrolarına bağlantısı olacak şekilde inşa edildiğini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İnşasına 2013'te başlanıldı ve 2016'da tamamlanan Ankara YHT Garı, günlük 50 bin yolcuya kadar hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Aynı anda 12 YHT setinin yanaşabileceği 3 adet peron ve 6 adet demir yolu hattı bulunan proje, 194 bin 460 metrekare kapalı alandan ve zemin katlar dahil toplam 8 kattan oluşuyor. Ulaşım hizmetlerine yönelik birimlerin yanı sıra kapalı-açık toplam 1910 araçlık otopark hizmeti verilebiliyor. Tüm yolcularımız konforlu seyahat olanaklarına kavuşurken, kentin sosyal ve kültürel hayatı Ankara YHT Garı'nda buluşuyor. YHT Garı en son teknoloji kullanılarak engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Ankara YHT Garı'ndan hafta içi Konya, Eskişehir, İstanbul ve Sivas yönlerine hafta içi 48, hafta sonu da 52 YHT giriş ve çıkış yapıyor."
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı 4

Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirterek, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ağında vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.
AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

