Anne ve babalar dikkat! 'Peluş kaz' oyuncağı piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan 'peluş kaz' oyuncağının, güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, 'peluş kaz' olarak piyasaya arz edilen bir oyuncağın, TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alınmış, ürün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak; çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır