Anneler bunu bilmiyor! Devlet tam 2 yıl her ay para veriyor

Bez ve mama yardımı olarak bilinen maddi ödenek; aylık geliri belirli bir sınırın altında olan muhtaçlık durumundaki ve ihtiyaç sahibi olan ailelere devlet tarafından verilir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yürürlüğe konulan yasa kapsamında; bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarına yönelik yardımlar verilmeye başlandı. Peki bez ve mama yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Bez ve mama yardımından yararlanmak için belirlenen şartlar nelerdir? İşte, bez ve mama yardıma dair merak edilen bütün detaylar…

Bez ve Mama Yardımı Nedir?

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak bütün vatandaşların temel ihtiyaçların karşılanması gereklidir. 2017 yılında yetersiz beslenme ve bakımsızlıktan kaynaklanan sağlık sorunu yaşayan bebeklerin sayısı 60.000’in üzerinde çıkmıştır. Bez ve mama yardımının temel amacı; belirli bir gelir düzeyinin altında olmaları nedeniyle bebeklerde yaşanılan sağlık sorunlarının önüne geçmektir.

Bez ve Mama Yardımı İçin Gerekli Olan Koşullar Nelerdir?

Yardım için başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin mavi kart sahibi olması da öncelik sahibi olmalarını sağlar.