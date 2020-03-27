Anneler bunu bilmiyor! Devlet tam 2 yıl her ay para veriyor

Bez ve mama yardımı olarak bilinen maddi ödenek; aylık geliri belirli bir sınırın altında olan muhtaçlık durumundaki ve ihtiyaç sahibi olan ailelere devlet tarafından verilir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yürürlüğe konulan yasa kapsamında; bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarına yönelik yardımlar verilmeye başlandı. Peki bez ve mama yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Bez ve mama yardımından yararlanmak için belirlenen şartlar nelerdir? İşte, bez ve mama yardıma dair merak edilen bütün detaylar…
Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak bütün vatandaşların temel ihtiyaçların karşılanması gereklidir. 2017 yılında yetersiz beslenme ve bakımsızlıktan kaynaklanan sağlık sorunu yaşayan bebeklerin sayısı 60.000’in üzerinde çıkmıştır. Bez ve mama yardımının temel amacı; belirli bir gelir düzeyinin altında olmaları nedeniyle bebeklerde yaşanılan sağlık sorunlarının önüne geçmektir.
Yardım için başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin mavi kart sahibi olması da öncelik sahibi olmalarını sağlar.
Bebeğin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve başvuru tarihine kadar bebeklerin yaşaması da gerekir.
Annenin SGK kapsamındaki sigorta kollarından birine bağlı olarak çalışması gerekir. Bu yardımdan eşleri çalışmayan ya da vefat etmiş kendileri sigortalı olan babalarda yararlanabilirler.
Hane içerisindeki gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda (701 TL) bez ve mama desteği için başvuruda bulunabilir.
Başvuruda bulunacak anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması gerekir.
Bez ve mama yardımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı vakıflar, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da muhtarlıklara başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; başvuru formu, gelir durumu belgesi ve kimlik belgeleri gibi evrakların olması gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından başvuru 30-40 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonucun olumlu olması halinde; başvuru sırasında verilen irtibat numarasına bilgilendirme mesajı yönlendirilir. Ardından bez ve mama yardımına ilişkin ödeme kişilerin PTT hesaplarına yatırılır.
Bez ve mama yardımı 2020 yılı içerisinde 239 TL olarak belirlenmiştir. Yardımı almaya hak kazanan kişiler 24 ay boyunca her ay PTT şubelerine giderek yardımlarını alabilirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta bezine ihtiyacı olan yatalak hastalara da destek olmayı ihmal etmiyor. Hastanın günde 4 adet bez kullanacağını düşünerek hesaplama yapılır ve aylık 120 adet bez parası yardımı sağlanır. Kişilerin bu yardımdan yararlanması için uzman doktor rapor ve reçetesinde durumun belirtilmesi gerekir.
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