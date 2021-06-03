Annelere 3260 TL destek! Sağlık primi de var...

İşbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılan anneler, günlük 110 TL cep harçlığının yanında 400 TL de bakım desteği alabiliyor. Çocuğu olduğundan dolayı çalışamayan anneler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından destekleniyor. 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan anneler, işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılan annelere günlük 110 Türk lirası ödeniyor.
Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına dâhil olan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasında bulunuyorsa bunların dışında aylık 400 Türk lirası bakım desteği de sağlanıyor.
Anneler işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına dâhil olarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 Türk lirası harçlık, 400 Türk lirası da bakım desteğinden faydalanabiliyor.
İşbaşı eğitim programları; imalat ve bilişim sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten faydalanabiliyor.
Meslek eğitim kursları da en çok 160 gün devam ediyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.
İŞKUR'un gerçekleştirdiği kurs ve programlarla kadınları işgücü piyasasına hazırladıklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadınların ‘’İş'te Anne Projesi’’ sayesinde çalışma hayatına katılımına destek olduklarını vurgulayarak, projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından beri neredeyse 52 bin kadına toplam 317 milyon Türk lirası ödeme yapıldığını vurguladı.
Bilgin, 2016 yılından beri toplamda 32 bini geçik kadına 89 milyon Türk lirası yarım çalışma ödeneği verildiğini anımsattı.
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