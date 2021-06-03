FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Annelere 3260 TL destek! Sağlık primi de var...

Annelere 3260 TL destek! Sağlık primi de var...

03.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması adına birçok destek veriliyor. İŞKUR destekleri tarafından verilen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem bakım desteği hem de harçlık veriliyor.

Annelere 3260 TL destek! Sağlık primi de var...

İşbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılan anneler, günlük 110 TL cep harçlığının yanında 400 TL de bakım desteği alabiliyor. Çocuğu olduğundan dolayı çalışamayan anneler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından destekleniyor. 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan anneler, işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılan annelere günlük 110 Türk lirası ödeniyor.

Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına dâhil olan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasında bulunuyorsa bunların dışında aylık 400 Türk lirası bakım desteği de sağlanıyor.

SAĞLIK PRİMİ DE VAR

Anneler işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına dâhil olarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 Türk lirası harçlık, 400 Türk lirası da bakım desteğinden faydalanabiliyor.

İşbaşı eğitim programları; imalat ve bilişim sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten faydalanabiliyor.

Meslek eğitim kursları da en çok 160 gün devam ediyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Annelere 3260 TL destek! Sağlık primi de varr

52 BİN KİŞİ FAYDALANDI

İŞKUR'un gerçekleştirdiği kurs ve programlarla kadınları işgücü piyasasına hazırladıklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadınların ‘’İş'te Anne Projesi’’ sayesinde çalışma hayatına katılımına destek olduklarını vurgulayarak, projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından beri neredeyse 52 bin kadına toplam 317 milyon Türk lirası ödeme yapıldığını vurguladı.

Bilgin, 2016 yılından beri toplamda 32 bini geçik kadına 89 milyon Türk lirası yarım çalışma ödeneği verildiğini anımsattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Brent petrolün varili 71,75 dolarBrent petrolün varili 71,75 dolar
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Türkiye İş Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.