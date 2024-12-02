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Antalya turizmi yükselişini sürdürüyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 11:32
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Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yükselişini sürdürüyor.

Antalya turizmi yükselişini sürdürüyor

Tarihî ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya, turizmde yeni bir rekora imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 11 ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu.

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Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde kasım ayında da yüzde 17,21 artış yaşandı. Antalya’nın kasım ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 474 bin 654 oldu.

KASIM'DA EN ÇOK TURİST ALMANYA’DAN

Antalya’ya Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 138 bin 197 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu.

Rusya Federasyonu 98 bin 471 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 52 bin 500 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

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Polonya, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Kazakistan, Belçika ve Avusturya ise İngiltere’nin ardından sırasıyla Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

11 aylık verilerde ise Rusya Federasyonu 3 milyon 863 bin 164 ziyaretçi ile birinci olurken Almanya 3 milyon 436 bin 351 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 539 bin 929 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya izledi.

Anahtar Kelimeler:
antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm
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