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Apple'ın geliri temmuz-eylül döneminde arttı

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.

Apple'ın geliri temmuz-eylül döneminde arttı

Apple, mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen 26 Eylül 2026'da biten üç aylık döneme ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin net satışları bu dönemde yıllık yaklaşık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın net satışları, geçen yılın aynı döneminde 102,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı, aynı dönemde yüzde 12 artarak 30,7 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 27,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,85 dolardan 2,10 dolara yükseldi.

İPHONE SATIŞLARI ARTTI

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış görülürken, iPad satışları düşüş kaydetti.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 17,5 artışla 57,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 23,7 artışla 10,8 milyar dolara çıkarken, iPad satışlarının tutarı yüzde 10,4 azalışla 6,2 milyar dolar oldu.

Apple'ın hizmet satışlarından elde ettiği gelir de yüzde 10'a yakın artarak 31,6 milyar dolara yükseldi.

MALİ YIL GENELİNDE SATIŞLAR YÜZDE 15 ARTTI

Şirketin net satışları 2026 mali yılı genelinde de yüzde 15 artarak 478,8 milyar dolara, net karı yüzde 18 artışla 132,2 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde iPhone satışlarının tutarı 254,1 milyar dolar, Mac satışları 37,9 milyar dolar ve iPad satışları 27,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirket, 2026 mali yılında hizmet satışlarından 123,3 milyar dolar gelir elde etti.

Apple Üst Yöneticisi John Ternus, eylül ayında sona eren çeyrek için gelir rekoruna ulaştıklarını bildirdi.

iPhone satışlarında da eylül çeyreği rekorunun kırıldığını belirten Ternus, hizmet gelirlerinin ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Apple
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