FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün sona eriyor: Cezası var... (MTV ödemesi 2022 ne kadar?)

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün sona eriyor: Cezası var... (MTV ödemesi 2022 ne kadar?)

01.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV haberi geldi. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri bugün sona eriyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün sona eriyor: Cezası var... (MTV ödemesi 2022 ne kadar?)

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün. MTV ödemesi her sene Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. 2022 MTV oranları ise Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 1 Ağustos Pazartesi(bugün) gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

vvv

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığına ait www. gib. gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

trafik-aa-1529707

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI YÜZDE 25

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

fbfd

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

MTV FİYATLARI 2022

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişmekte. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.

kisitlama-sonrasi-istanbulda-trafik-yogunlugu-35vwnFQA

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV GECİKME FAİZİ

MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

GELİR VERGİSİNDE 2. TAKSİTLER DE BU AY SONUNA KADAR ÖDENECEK

Ayrıca, 2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi de 1 Temmuz'da başlamıştı. Söz konusu ödemelerin de 1 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

Öte yandan, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme süresi ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi de 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

MTV ve gelir vergisi ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak girilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet ‘kartel’i affetmedi! Uzlaşma talepleri reddedildi…Rekabet ‘kartel’i affetmedi! Uzlaşma talepleri reddedildi…
Gram altın için dikkat çeken tahmin!Gram altın için dikkat çeken tahmin!
Milyonlar bekliyor! EYT'de yol haritası belli olduMilyonlar bekliyor! EYT'de yol haritası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
mtv 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.