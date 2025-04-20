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Araç muayene istasyonlarında egzoz emisyon ölçümü yapılır mı? Araç muayene istasyonunda egzoz emisyon ücreti

Bir aracın egzoz emisyon ölçümü raporunun bulunması, söz konusu taşıtın trafiğe çıkmaya uygun olduğunu yansıtır. Dolayısıyla araçların ağır kusurlu olarak değerlendirilmemesinde doğrudan rol oynayan emisyon gazı ölçümünün TÜVTÜRK istasyonlarında yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir. Ardından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 emisyon gazı ölçümü bedelinin ne kadar olduğu açıklanabilir.

Araç muayene istasyonlarında egzoz emisyon ölçümü yapılır mı? Araç muayene istasyonunda egzoz emisyon ücreti
Burcu Tufan

Periyodik araç muayenesi yaptıracak olan bireylerin egzoz emisyon ölçümü hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Nitekim bir aracın egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda geçerlilik taşıyan bir rapora sahip olması önemlidir. Aksi takdirde geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü mevcut olmayan araca onay verilmemesi söz konusu olur. Dolayısıyla egzoz emisyon ölçümü bulunmayan bir aracın trafiğe çıkması da uygun değildir. Bu bağlamda araç muayene istasyonlarında periyodik muayeneden önce egzoz emisyon ölçümü yapılıp yapılmadığı açıklanmalıdır. Akabinde, ilgili ölçüm işleminin 2025 yılı için belirlenen güncel ücretinin kaç TL olduğu belirtilebilir.

Araç muayene istasyonlarında egzoz emisyon ölçümü yapılır mı?

TÜVTÜRK, Türkiye'de araçların emisyon gazı ölçümleri ile periyodik muayenelerinin yapılmasından sorumlu olan yetkili kuruluştur. Sahip olduğu aracı muayeneye götürecek olan kişiler ise randevu alma sürecinden önce egzoz emisyon ölçümüne yönelik olan çeşitli hususları araştırır. Bunlar arasında öne çıkan konu ise egzoz emisyon ölçümünün TÜVTÜRK bünyesindeki istasyonlarda yapılıp yapılmadığıdır.

Bu noktada TÜVTÜRK istasyonlarında sunulan temel hizmetlerden birinin egzoz emisyon gazı ölçümü olduğu söylenmelidir. Aracını muayeneye götürmek üzere randevu oluşturan bir kişi, istasyona vardığında genel muayene saatinden önce egzoz emisyon ölçümünü yaptırabilir.

TÜVTÜRK’ün resmi sitesinde sunulan bilgiler, egzoz gazı emisyon ölçümünün tüm sabit istasyonlarda yapıldığını gösterir. Buna ek olarak yapılan açıklamalar, emisyon gazı ölçümünün yapıldığı yetkili yerler arasında örneğin, İzmir Konak Motosiklet Muayene İstasyonu’nun da bulunduğunu yansıtır.

Araç muayene istasyonunda egzoz emisyon ücreti ne kadar?

TÜVTÜRK bünyesindeki tüm sabit istasyonlarda yapılan egzoz emisyon ölçümünün güncel ücreti, işlemin gerçekleştirildiği tarihe göre değişkenlik gösterir. Bu ücretin belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması konusunda yetkili olan kurum ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak belirtilmelidir.

İlgili bakanlık tarafından sunulan resmi açıklamalar doğrultusunda, 2025 yılı için emisyon gazı ölçümü ücretinin 368 TL olarak belirlendiği söylenebilir. Bu tutar; otobüs, kamyon, çekici, tanker gibi araçların yanı sıra otomobil, minibüs, römork gibi taşıtlar için de geçerlidir.

TÜVTÜRK istasyonlarında tamamlanan periyodik araç muayenesinden önce egzoz emisyon ölçümünün yaptırılması önem arz eder. Nitekim bu konuda geçerli bir rapor alınmazsa aracın muayene sırasında “ağır kusurlu” olarak değerlendirilir. Bu da aracın muayeneden geçmemesine yol açtığı gibi trafiğe çıkmaya uygun olmadığını yansıtır.

Hissenet
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Tüvtürk Egzoz araç muayene istasyonu araç muayenesi
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