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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

17.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektördeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, benzine cuma gününden geçerli olmak üzere 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.

Sektördeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Motorin ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağı ifade edildi.

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekti.

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