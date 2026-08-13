Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Akaryakıt piyasasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir fiyat değişikliği gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorinin litre fiyatında yarından itibaren önemli bir artış bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam gelmesi öngörülüyor. Söz konusu artışların gerçekleşmesi halinde pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Ekonomim'de yer alan habere göre zam beklentisinin arkasında uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan yükseliş bulunuyor.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ ZAMLA TERSİNE DÖNDÜ

Akaryakıt fiyatlarındaki yeni gelişmenin özellikle motorin tarafında oluşan indirim beklentisini değiştirdiği belirtildi. Motorinde ÖTV’nin ağustos sonuna kadar sıfırlanması, tüketiciler açısından fiyatlarda düşüş yaşanacağı beklentisini oluşturmuştu. Ancak uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş, bu beklentinin gerçekleşmesini engelledi.

Artan maliyetlerin sağlanan vergi avantajının etkisini aşması sonucunda motorin için yeni bir fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Böylece ÖTV düzenlemesinden kaynaklanması beklenen indirimin aksine, pompa fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanabileceği öngörülüyor.

BENZİNE 1,52 TL, MOTORİNE 8,89 TL ZAM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren benzinin litre fiyatında 1,52 TL, motorinin litre fiyatında ise 8,89 TL artış bekleniyor. Zamların gerçekleşmesi durumunda her iki üründeki artışın pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Motorinde 13-31 Ağustos döneminde ÖTV’nin sıfırlanmasına rağmen uluslararası fiyatlarda meydana gelen maliyet artışı nedeniyle beklenen indirim gerçekleşmedi. Yeni rafineri fiyatlamasıyla motorinin litre fiyatına 8,89 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece vergi avantajının oluşturduğu fiyat düşüşü beklentisinin yerine fiyat artışı gündeme gelmiş olacak.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 70.82 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 70.68 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 71.94 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 72.21 TL

LPG: 33.79 TL