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Araç sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

26.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor. Trafik kazası ölümlerin en aza indirilmesi için 80 milyon araç ve sürücüye hedef planlı denetimler kapsamında trafik denetimi yapılacak. En çok kaza yapan kusurlu 5 bin sürücüye sürüş kuralları dersi verilecek. Kazalara karışan araçlara göre özel denetimler yapılacak.

Araç sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda belirlediği yeni hedef ve uygulamalar kapsamında, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

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2024-2027 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.

2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin 2'inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.

Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.

Hedef planlı denetimler kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetimi yapılacak.

Trafik kazası kaynaklı can kayıplarının yüzde 8,3'e düşürülmesi için faaliyetler yürütülecek.

Kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5 binine "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" verilecek, üç eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak.

Ülke genelinde yol kullanıcılarını trafik güvenliği hususunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitim materyalleri bastırılacak, bireylere küçük yaşta trafikte güvenli davranma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik güvenliği eğitimlerine devam edilecek.

Trafik kazasına karışan araç türlerinin istatistiki bilgileri çıkarılacak, kazaya karışan araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İçişleri Bakanlığı

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