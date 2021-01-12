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Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2021 10:36 | Son Güncelleme

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 20 kuruşluk zam bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanacağı, fiyata yansımayacağı belirtiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat artışnın tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.

Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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