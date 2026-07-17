Araç sahiplerini etkileyecek zam! İBB yediemin ücretlerini artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerinde artışa gitme kararı aldı. Mecliste kabul edilen yeni tarifeyle birlikte ücretler, kalemine göre yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında yükseldi.

İBB Meclisinin temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" maddesi görüşülerek oylamaya sunuldu.

ARAÇ ÇEKME VE TAŞIMA ÜCRETLERİ ARTTI

Kabul edilen tarifeye göre araç çekme ücreti, yüzde 38,90 artışla 1.800 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi. Aynı şekilde 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 1.800 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. İlave kilometre ücreti ise yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltildi.

YEDİEMİN OTOPARKLARINDA GÜNLÜK ÜCRETLER GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeyle yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinde de artış yapıldı. Motorlu bisikletler için günlük ücret yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletler için yüzde 30 artışla 100 liradan 130 liraya yükseldi. Otomobillerde ise günlük otopark ücreti yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarıldı.

Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler için günlük ücret yüzde 30,43 artışla 230 liradan 300 liraya yükselirken, kamyon ve otobüslerde bu tutar yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya çıkarıldı. İş makineleri için belirlenen günlük otopark ücreti ise yüzde 33,33 artışla 450 liradan 600 liraya yükseldi.

MECLİSTE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisinde yapılan oylama sonucunda "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni tarifeyle birlikte yediemin otopark ve araç çekme hizmetlerinde belirlenen zamlı ücretler uygulanacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır