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Araç sahiplerini isyan ettirmişti! Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 09:14
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Trafik cezalarıyla ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşları isyan ettiren ve hakkında eylemler yapılan fahri trafik müfettişliklerle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Araç sahiplerini isyan ettirmişti! Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç sahiplerin ilgilendiren son dakika gelişmesi... Son zamanlarda özellikle İstanbul'daki sürücüleri cezalarıyla isyan ettiren Fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar geldi. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, söz konusu yönetmelikte güncellemeye gitti.

T1

EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAYAN MÜFETTİŞ KİMLİĞİ VERİLMEYECEK

Buna göre müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.

T2

Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.

müfettiş

HANGİ TRAFİK KURAL İHLALLERİ HAKKINDA TUTANAK DÜZENLEYEBİLECEKLERİNE EGM KARAR VERECEK

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

T5

70 YAŞ KRİTERİ GELDİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.


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