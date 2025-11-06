FİNANS

Aracı kurum nedir, ne işe yarar?

Yatırımcıların şirket hisselerini alıp satmalarını, hisselere ortak olmaları gibi işlemler yapmalarını ve bu işlemler sonucunda para kazanmalarını sağlama amacına hizmet eden borsa, organize bir piyasa olarak tanımlanır. Borsada kullanılan bazı kavramlar ve terimler bulunmaktadır.

Borsada işlem yapmak, çeşitli firmaların hisselerini satın almak, halka arz edilen firmalara dahil olmak ya da borsayı takip edebilmek için direkt olarak borsa binalarına gitmek yerine lisansı olan bir aracı kuruma başvurmak yeterli olacaktır. Aracı kurumlar yatırımcılara borsa işlemlerinde destek olur ve çeşitli işlemlere aracılık eder.

Aracı kurum nedir?

Aracı kurum, tam tanımı ile yatırımcıların borsa piyasalarında işlemler gerçekleştirebilmesini sağlamakla görevli olan, bu süreçlerde aracılık eden şirketleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu tür kurumların temel olarak yaptıkları iş yatırımcı pozisyonunda olan kişilerden alım satım emirleri almaktır. Aldıkları yönlendirmeler doğrultusunda borsa piyasasının kurallarına uygun olacak şekilde emirleri borsaya iletir ve işlemlerin olabilecek en güvenli şekilde gerçekleşebilmesini sağlar.

Borsa işlemlerinde yatırım aracı kurumları sayesinde yatırımcılar daha güvenli şekilde işlem yapma imkanı bulurlar. Bu firmaların lisansları bulunur ve yatırımcıların emirleri doğrultusunda borsa piyasalarında işlem yapma yetkisine sahip olurlar. Aracı kurumlar yatırımcılar ile finans piyasaları arasında bir tür köprü görevi görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen kurumlardır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aracı kurum ifadesi yerine yatırım kuruluşu ifadesi geçerli olmaktadır. Bu terim aracı kurumlar ile beraber yatırım hizmetleri ve etkinliklerinde bulunmak üzere kuruluşları ve bankaları da kapsaması amacı ile kullanılmaktadır.

Aracı kurum ne işe yarar?

Çeşitli görevleri bulunan ve kendi içinde kar yetkili aracı kurumlar, kısmi yetkili aracı kurumlar, geniş yetkili aracı kurumlar olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmış olan aracı kurumlar ya da yatırım kuruluşları borsa piyasalarında önemli işlevlere ve sorumluluklara sahiptir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Teminat takibi, kimlik doğrulama, risk yönetimi, emirlerin iletilmesi, piyasa disiplininin korunması, halka arz aracılığı gibi çeşitli ve kritik seviyedeki süreçleri gerçekleştirirler.
  • Yatırımcılardan gelen emirleri toplarlar ve bu emirleri piyasa kurallarına uygun olacak bir şekilde borsaya iletir.
  • Takas işlemlerini Takasbank ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MMK) koordinasyonu ile güvenli bir şekilde sonuca ulaştırır.
  • Yatırımcıların emirlerini sermaye piyasalarına iletirler.
  • Sermaye piyasalarında yer alan araçların ihraç edilmesi ya da halka arz yolu ile satılması işlemlerinden sorumlu olurlar.
  • Yapılan tüm işlemlere dair düzenli kayıtları tutarlar.
  • Müşterilerden gelen emirleri emir formuna ve de seans takip formuna düzenli bir şekilde kaydederler.
  • Piyasalarda herhangi bir şüpheli işlem ya da durum ile karşı karşıya kalındığını fark ettiklerinde durumu hızlıca SPK kurumuna bildirirler.
  • Başka kişiler adına açılmış olan hesaplar üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesini engellerler.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.

