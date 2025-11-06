Aracı kurum nedir, ne işe yarar?

Borsada işlem yapmak, çeşitli firmaların hisselerini satın almak, halka arz edilen firmalara dahil olmak ya da borsayı takip edebilmek için direkt olarak borsa binalarına gitmek yerine lisansı olan bir aracı kuruma başvurmak yeterli olacaktır. Aracı kurumlar yatırımcılara borsa işlemlerinde destek olur ve çeşitli işlemlere aracılık eder.
Aracı kurum, tam tanımı ile yatırımcıların borsa piyasalarında işlemler gerçekleştirebilmesini sağlamakla görevli olan, bu süreçlerde aracılık eden şirketleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu tür kurumların temel olarak yaptıkları iş yatırımcı pozisyonunda olan kişilerden alım satım emirleri almaktır. Aldıkları yönlendirmeler doğrultusunda borsa piyasasının kurallarına uygun olacak şekilde emirleri borsaya iletir ve işlemlerin olabilecek en güvenli şekilde gerçekleşebilmesini sağlar.
Borsa işlemlerinde yatırım aracı kurumları sayesinde yatırımcılar daha güvenli şekilde işlem yapma imkanı bulurlar. Bu firmaların lisansları bulunur ve yatırımcıların emirleri doğrultusunda borsa piyasalarında işlem yapma yetkisine sahip olurlar. Aracı kurumlar yatırımcılar ile finans piyasaları arasında bir tür köprü görevi görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen kurumlardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aracı kurum ifadesi yerine yatırım kuruluşu ifadesi geçerli olmaktadır. Bu terim aracı kurumlar ile beraber yatırım hizmetleri ve etkinliklerinde bulunmak üzere kuruluşları ve bankaları da kapsaması amacı ile kullanılmaktadır.
Çeşitli görevleri bulunan ve kendi içinde kar yetkili aracı kurumlar, kısmi yetkili aracı kurumlar, geniş yetkili aracı kurumlar olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmış olan aracı kurumlar ya da yatırım kuruluşları borsa piyasalarında önemli işlevlere ve sorumluluklara sahiptir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.