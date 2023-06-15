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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

15.06.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı olan herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı. Yeni uygulama ile TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilecek.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı.

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"112 TON KAĞIT TASARRUFU SAĞLANACAK"

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk muayene

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