Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortası indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Zorunlu trafik sigortası ve trafik sigortası hasarsızlık indirimi ne oldu?

Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında yapılan değişiklik ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kullanıcılar, zorunlu trafik sigortası ve hasarsızlık indirimi oranını merak ediyorlar. Alınan karara ek olarak elektrikli araçlar için de zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. İşte konuya dair ayrıntılar...

TRAFİK SİGORTASI İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim en az 250 TL olarak belirlendi. Bu primin 200 TL'sinin acente komisyonu olması öngörüldü.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI VE TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK İNDİRİMİ NE OLDU?

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4,75 olarak uygulanıyordu. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Daha önceden 7 basamaktan oluşan indirim basamakları 8'inci basamağa yükseltildi. Böylece 8'inci basamakta olanlar daha fazla indirimle trafik sigortalarını yaptırabilecek. Buna göre; aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek.

