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Arada tam 298 bin 535 TL fark var! Rakamı duyan hayrete düştü: En pahalı uçak bileti fiyatı İstanbul'dan...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.07.2024 15:38
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2024 yılına ait seyahat verileri açıklandı. Yılın ilk altı ayında en pahalı dış hat tek yön uçak bileti İstabul-Paris seferi oldu. En pahalı seferde uçak bilet 299 bin 177 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti ise İstanbul-Antalya arasında olduğu görüldü.

Arada tam 298 bin 535 TL fark var! Rakamı duyan hayrete düştü: En pahalı uçak bileti fiyatı İstanbul'dan...

Bir çevrimiçi seyahat platformu, 2024 yılına ait seyehat verilerini açıkladı. Verilerde, iç hatlarda en çok tercih edilen rotaların İstanbul – Antalya, İzmir – İstanbul ve Adana – İstanbul olduğu açıklandı.

299.177 LİRAYA SATILDI

Paylaşılan rapora göre, yılın ilk altı ayında en pahalı dış hat tek yönlü uçak bileti İstanbul –Paris seferi 299.177 lira olarak satıldı. İç hatlarda ise en yüksek fiyatlı tek yönlü uçak bileti İstanbul – Antalya güzergâhında 9.117 lira olarak açıklandı. En ucuz iç hat bileti ise 432 liraya İstanbul – İzmir uçuşunda bulunurken, dış hatlarda en düşük fiyatlı bilet İstanbul – Tahran rotasında 642 lira olarak kayıtlara geçti.

Gençlerin tercihleri İstanbul, Antalya ve İzmir üzerinde yoğunlaşırken, 65 yaş üzeri yolcuların ise iç hatlarda İstanbul, İzmir ve Antalya’ya yöneldiğini görüldü.


Express


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Anahtar Kelimeler:
uçak bileti
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