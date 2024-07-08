Arada tam 298 bin 535 TL fark var! Rakamı duyan hayrete düştü: En pahalı uçak bileti fiyatı İstanbul'dan...

Bir çevrimiçi seyahat platformu, 2024 yılına ait seyehat verilerini açıkladı. Verilerde, iç hatlarda en çok tercih edilen rotaların İstanbul – Antalya, İzmir – İstanbul ve Adana – İstanbul olduğu açıklandı.

299.177 LİRAYA SATILDI

Paylaşılan rapora göre, yılın ilk altı ayında en pahalı dış hat tek yönlü uçak bileti İstanbul –Paris seferi 299.177 lira olarak satıldı. İç hatlarda ise en yüksek fiyatlı tek yönlü uçak bileti İstanbul – Antalya güzergâhında 9.117 lira olarak açıklandı. En ucuz iç hat bileti ise 432 liraya İstanbul – İzmir uçuşunda bulunurken, dış hatlarda en düşük fiyatlı bilet İstanbul – Tahran rotasında 642 lira olarak kayıtlara geçti.

Gençlerin tercihleri İstanbul, Antalya ve İzmir üzerinde yoğunlaşırken, 65 yaş üzeri yolcuların ise iç hatlarda İstanbul, İzmir ve Antalya’ya yöneldiğini görüldü.







