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ARALIK AYI 2023 ENFLASYON ORANI TARİHİ: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur maaşı ve emekli zammı netleşiyor

26.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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TÜİK enflasyon oranı açıklamasının ne zaman yapılacağı memur maaşı ve emekli zammı ile ilgili haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar yayımlanacak rakamlarla belli olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Maaşlarda yüzde 50 civarında bir artış öngörülüyor. Peki TEFE TÜFE ile 2023 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI 2023 ENFLASYON ORANI TARİHİ: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur maaşı ve emekli zammı netleşiyor

Memur maaşı ve emekli zammı için 2023 Aralık ayı TÜİK enflasyon oranı açıklaması bekleniyor. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. Kesin rakamlar ise 2024 Ocak ayının ilk haftasında belli olacak. SSK ve Bağkur emeklileri TÜİK tarafından yapılacak açıklama kapsamında 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. Öğretmen, avukat, polis, hemşire, memur gibi çalışanların da gözü kulağı bu açıklamada olacak. İşte, 2023 Aralık ayı TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

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TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.

  1. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış beklenirken memur ve emeklileri için yüzde 50 civarında bir artış yapılacağı öngörülüyor.

En düşük emekli devlet memuru maaşı ise 9.876 TL'den 14.814 TL'ye çıkacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik artış yapılması halinde şu an 22.000 TL olan en düşük devlet memuru maaşı 33.000 TL olacak.

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2023 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları Aralık ayının ilk haftası TÜİK tarafından yayımlandı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

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Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor!

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Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor!
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