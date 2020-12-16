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Arçelik, Hitachi'yi 300 milyon dolara satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

Arçelik, Hitachi'nin Japonya pazarı dışındaki hisselerinin yüzde 60'ını 300 milyon dolara devralacağı anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

Arçelik, Hitachi'yi 300 milyon dolara satın aldı

Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi Global Life Solutions (GLS) ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, ortak kurulacak yeni şirkette Arçelik'in yüzde 60, Hitachi GLS'nin yüzde 40 payı bulunacak.

Arçelik'in global yetkinliği ile Hitachi GLS'nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak.

Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd ve Hitachi GLS'nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi. 300 milyon dolar büyüklüğündeki işlem kapsamında; Hitachi GLS'nin 3 bin 800 çalışana sahip, Çin ve Tayland'da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021'nin ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek.

Arçelik ve Hitachi GLS'nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.

'YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Arçelik'in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu'nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye ve Koç Holding için uzun vadeli değer yaratma hedefleri ve küresel vizyonları doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşuluyor. Topluluğun, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunuyor. Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik'in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İŞTE YATIRIMCI GİRİŞİ. FABRIKA SATAN DEĞİL FABRIKA ALANLAR KIYMETLİDİR.
50 ye tank palet gitti 55 verseydiniz katar a gitmeseydi diyeceğim ama 300 de verseniz katar a verirlerdi arkasında ne gittiyse artık
japonya'nın % kaçı türkiyeye satıldı acaba
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