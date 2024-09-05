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Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor: 1800 kişi işten çıkarılacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 14:03
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Arçelik A.Ş. Avrupa'da bulunan fabrikalarından hedeflenen verimi alamadığı için Polonya'da bulunan fabrikalarını kapatmaya karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada ise 1800 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor: 1800 kişi işten çıkarılacak

Beyaz eşyada önde gelen markalardan biri olan Arçelik, Avrupa'da bulunan bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı.

ARÇELİKK

2025'E KADAR KAPANACAK!

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise, Polonya'nın Lodz kentinde bulunan çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar işletmesi ile plastik yan sanayi işletmesi ve Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesi kapatılacağı ve tesislerin üretim faaliyetlerine 2025'in ilk yarısına kadar son verileceği belirtildi.

CİRO KAYBI OLMAYACAK

Fabrikaların kapatılması sonucu 1800 kişinin de işten çıkartılacağı belirtilen açıklamada; işçilerin ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşüleceği ifade edildi.
Ayrıca şirket, bu tesislerin kapatılması nedeniyle herhangi bir ciro kaybının olmayacağı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik KAP
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