Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor: 1800 kişi işten çıkarılacak

Beyaz eşyada önde gelen markalardan biri olan Arçelik, Avrupa'da bulunan bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı.

2025'E KADAR KAPANACAK!

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise, Polonya'nın Lodz kentinde bulunan çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar işletmesi ile plastik yan sanayi işletmesi ve Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesi kapatılacağı ve tesislerin üretim faaliyetlerine 2025'in ilk yarısına kadar son verileceği belirtildi.

CİRO KAYBI OLMAYACAK

Fabrikaların kapatılması sonucu 1800 kişinin de işten çıkartılacağı belirtilen açıklamada; işçilerin ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşüleceği ifade edildi.

Ayrıca şirket, bu tesislerin kapatılması nedeniyle herhangi bir ciro kaybının olmayacağı da aktarıldı.