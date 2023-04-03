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Arkadaşları 'senden kim böcek alacak' demişti... Yılda 1 milyon çekirge üretiyor! 'Yoğun talep var'

03.04.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da girişimci Selami Gökgöl, istilalarıyla tarım alanlarına zarar veren çekirge türlerinden birini gelir kapısı haline getirdi. Arkadaşlarının 'Türkiye’de kim senden böcek alacak' sözlerine aldırmayan Gökgöl, yılda 1 milyon çekirge üretiyor. 19 yıldır bu işi yaptığını belirten Gökgöl, çekirgenin büyüğünün 4 lira 75 kuruş, küçüğünün ise 1 lira 95 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi. Avrupa ülkelerine de ihracat yapan Gökgöl, talebin yoğun olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Rehberlik mesleğini bırakıp iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çekirge üretimi yapıyor. Gökgöl, 10 dönüm üzerine 1,5 dönümü kapalı alanda 370 kafeste yılda 1 milyon çekirge üretimi yapıyor. Petshop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılıkta canlı yem olarak kullanılan çekirgenin büyüğü 4 TL 75 kuruş, küçüğü 1 TL 95 kuruştan alıcı buluyor.

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“TÜRKİYE’DE KİM SENDEN BÖCEK ALACAK DEDİLER”

Çekirge üretim fikrinin 24 yıl önce kendisinde oluştuğunu belirten Selami Gökgöl, “Arkadaşlarım ile önce fikir alışverişinde bulundum. Onlar bana, ‘Ne gereği var, Türkiye’de kim senden böcek alacak. Doğada her yerde böcek var, kim bunu evine alır’ dedi. Yapalım mı yapmayalım mı derken, 4 arkadaş bu işe girdik. 19 yıldır bir fil bu işi yapıyorum. Bu süre içerisinde 2 ortağım hayatını kaybetti, diğer ortağım da yurt dışına gitti. Şu an eşimle beraber işleri yürütüyorum” dedi.

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EN PAHALISI 4 TL 75 KURUŞ, YENİ DOĞMUŞ ÇEKİRGE İSE 1 TL 95 KURUŞ

1 milyona yakın çekirge ürettiğini belirten Gökgöl, “1 tona yakın da un kurdumuz var. Fiyatı ürüne göre değişiyor, 30 kuruşa kurdun tanesini satarken, 30 TL’ye sattığımız ürün de var. Bu tamamen hayvanın doğurganlığı ile alakalıdır. Bazı hayvanların üretimi çok basittir, özel personele ihtiyaç duymazsınız. O hayvanın birim fiyatı düşük olacak. Çekirge gibi her gün özel ihtiyacınızı gidermek için çalışacak olursanız da çekirgede birim fiyatı yüksek oluyor. Çekirge için 5 dönüm tarla ekip biçiyoruz. Çekirgede en pahalısı 4 TL 75 kuruş, yeni doğmuş çekirge ise 1 TL 95 kuruş” şeklinde konuştu.

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“İHRACAT İÇİN TALEPLER OLUŞTU, BAKANLIKTAN YAZI BEKLİYORUZ”

Uzun zamandır ihracat sıkıntısı yaşadığını belirten Gökgöl, “Bakanlıktan Avrupa Birliğinin çıkardığı yeni Sağlık Sertifikası çerçevesinde çalışma yapmasını bekliyoruz. Zaman içerisinde talepler oluştu, bu sertifika yenilenemediğinden dolayı siparişleri gönderemedik. Ama bizim yazışmalarımız devam ediyor, talepleri de ilettik. 200 sayfa rapor sunduk, neler yapmak istediğimizi anlattık. Tüm evraklarımızı gönderdik, sözleşmelerimiz de var. Sonuç bekliyoruz. Deprem olmamış olsaydı belki bugün Bakanlık biraz daha bu konuyu hızlandırmış olacaktı” diye konuştu.

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“MERDİVEN ALTI ÜRETİMLER BİZİ RAHATSIZ EDİYOR”

Avrupa ülkelerinden talep aldığını belirten Gökgöl, “Yoğun talep var, bizi yıllardır tanıyorlar. Biz daha önce ihracat yapıyorduk, şu anda yine onlar da bekliyor. Yabancı dilimin olması ve pazarlama eğitimi almış olmam önümü açtı. Türkiye’de hayvanat bahçelerine, Sağlık Bakanlığına, bilimsel çalışmalar için üniversitelere ürün gönderiyoruz. Türkiye’de her sektörde olduğu gibi bu sektörde de merdiven altı üretim var. Bu bizi de rahatsız ediyor” açıklamasını yaptı.

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İHA

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antalya çekirge böcek

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