Artan maliyetlerden dolayı 'paraya da zam' geldi! 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

Son günlerde enerjiden gıdaya kadar birçok sektörün ürünlerine zam geldi. Artan metal fiyatları madeni paraların maliyetini de etkiledi. Boyutu da maliyeti de aynı olan 50 kuruş artan maliyetlerden dolayı 66 kuruşa ancak üretilebiliyor.

"PARANIN DEĞERİ BİTTİ"

Durumu değerlendiren bir vatandaş, "Demir paralı kaldıracağız, paranın değeri bitti. Dolar kuru fırladı" diyerek 50 kuruşun artık üretilmemesi gerektiğini açıkladı.

"MADENİ PARALAR KALDIRILSIN"

Farklı bir vatandaş ise küsuratın tamamlanmasını önererek, "Tamamlamaları daha iyi, örneğin 92,50 kuruş olan bir ürün 93 lira olsun daha iyi. Kaldırsınlar. Zaten 25 kuruş ya da 5 kuruşun hiçbir fonksiyonu kalmadı. 50 kuruşu da kaldırmaları bence mantıklı olur." ifadelerini kullandı.



